IDENTIDAD

Vidal anunció cambios para acabar con los niños sin DNI en la Provincia

La Gobernadora presentó una serie de políticas de documentación bonaerense. Habrá oficinas del Registro Provincial de las Personas en 48 hospitales públicos provinciales que tienen maternidad y en otras 149 públicas. Además, se implementará un sistema de digitalización de partidas y se podrán obtener online.

La modernización del Estado es una de las principales espadas en la gestión de Cambiemos y María Eugenia Vidal. Inclusive, en el último discurso de apertura de sesiones ordinarias, la Gobernadora volvió a referirse a la necesidad de avanzar en la misma y acabar con “ la Provincia donde los expedientes se mueven en carretillas”.

En ese marco, Vidal anunció modificaciones en las políticas bonaerenses de documentación. "Esto es mucho más que un papel, que un documento, esto es un derecho", aseguró la mandataria bonaerense.

La Gbernadora aseguró que "a partir de ahora, estamos con el Registro Provincial de las Personas en los 48 hospitales públicos provinciales que tienen maternidad, para garantizar que cada chico que nace vaya a su casa con su Partida de Nacimiento".



"El año pasado hicimos un censo en todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires, n particular de las escuelas públicas, y aparecieron casi 48 mil chicos bonaerenses sin su DNI. Muchos eran chicos grandes, aún con todos los esfuerzos y los operativos que hicimos y no tenían su identidad acreditada", comentó.



Por otra parte, para facilitar los trámites, se implementará la digitalización de las partidas, lo que "permitirá al vecino gestionar su documentación de manera online, sin la necesidad de acercarse a una dependencia", señaló.



Por otra parte, se abrirán oficinas del Registro de las Personas en las 149 maternidades públicas de la Provincia, para que las madres tengan la posibilidad de realizar el trámite de DNI de su hijo antes de recibir el alta.



Según el anuncio, "se inscribirá de oficio a todos los nacimientos ocurridos en los hospitales públicos que no hayan sido registrados. En el caso de que los padres no inscriban a sus hijos en un plazo de 40 días desde el nacimiento, el Estado garantizará la identidad de los recién nacidos", señala la norma.









Los municipios en los que ya funciona de manera virtual son Carmen de Areco, Junín, La Plata, Magdalena, Berazategui, Azul, Olavarría, Tandil, Tigre, La Matanza, Esteban Echeverría, Ezeiza, General Lamadrid e Ituzaingó.



Para poder realizar el trámite hay que ingresar a la web gba.gob.ar/registrodelaspersonas desde cualquier dispositivo electrónico (computadora, celular o tablet), completar los datos de la partida requerida y efectuar el pago. El vecino recibirá un mail, en un plazo de 5 a 7 días hábiles, con un enlace para descargar la partida.