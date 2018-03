ANUNCIO Y DETALLES

Buena leche: Vidal le arregla los caminos al campo

Ante la Asamblea Legislativa la Gobernadora anunció que la Provincia se haría cargo del arreglo y mantenimiento de 12 mil kilómetros de caminos rurales. Dónde están. Porqué municipios se empieza. El impacto que genera la movida

“…Aprovecho este momento para hacer una mención especial a los pequeños y medianos productores agrícolas que desde hace varios años vienen sufriendo inundaciones y sequías. Quiero decirles que no están solos. Que en todos los casos que haga falta será mantenida la ayuda para el pago de impuestos y acceso al crédito…”.

El anuncio llegó justo cuando el peronismo intenta hacerse amigo del campo. La gobernadora María Eugenia Vidal les aclaró a los pequeños y medianos productores que no están solos, y con bombos y platillos informó que la Provincia se hará cargo del arreglo y mantenimiento de 12 mil kilómetros de caminos rurales provinciales, tarea que por ley le corresponde a los municipios pero que antes de esa normativa correspondía a la administración provincial.

Eso sí, no hay demasiadas precisiones al respecto. Incluso, desde varias de las áreas relacionadas al tema, señalaron que "el anuncio nos tomó por sorpresa". Por caso, en Vialidad indicaron que "se está trabajando en los diversos proyectos, pero no hay nada cerrado aún; las precisiones las tiene el ministerio de Agroindustria".

“Hace meses venimos trabajando con Infraestructura en un plan superador relacionado a los caminos rurales, con ideas que tienen que ver con lograr un esquema de mantenimiento a 20 años. El objetivo no es estar año a año pensando una recete diferente, que varíe de manera constante con las inundaciones o las sequías”, dice el uno de Agroindustria, Leo Sarquís, quien supervisa desde LaPlata las reuniones de las que no participa, como la suscitada en Guaminí días atrás, en la que estuvieron funcionarios de la Dirección de Lechería, de Vialidad e integrantes de las mesas nacional y provincial de Lechería.

“Lo que definimos ahora es que el gobierno provincial, hasta el final de 2019 inclusive, se ponga al hombro el arreglo y mantenimiento de los 12 mil kilómetros de caminos troncales y que cada uno de los municipios continué con la responsabilidad de hacer lo propio con el resto de los caminos”.

Por supuesto, el anuncio cayó bien en las entidades agrarias, aunque prefieren poner reparos y también pegarles a los jefes comunales, como lo han hecho hasta ahora. “El arreglo de los caminos es responsabilidad de los municipios y no lo están haciendo. Por eso entra Provincia, pero es un parche ya que las Comuna siguen recaudando una tasa destinada a los caminos. Es una prueba”, afirma el uno de Carbap, Matías De Velazco.

En tanto, desde la recientemente creada APAJ (Asociación de Productores Agropecuarios de Junín) sostienen que el problema de los caminos rurales “es duro de resolver” ya que es “la mayoría de las municipalidades, por corrimientos históricos en los presupuestos y la mala afectación de la recaudación, no utiliza la Tasa de Red Vial para los fines que está prevista, sino que utilizan esos fondos para construir un aparato electoral de cabotaje”.

“Los Intendentes no cumplen en su mayoría con la Ley 13010, esperamos sea la gobernadora, quien al volver a hacerse cargo de los caminos provinciales, de el ejemplo y abra las puertas a una transición que desemboque en los consorcios camineros, con una gestión mixta entre el estado y productores o solamente los productores”, añadieron los ruralistas.

Para echar luz al asunto, Sarquis explica que “hoy por hoy son los municipios los que se hacen cargo del mantenimiento de los caminos rurales, a partir de la ley 13.010 (la Provincia descentraliza dinero para que la Comuna mantenga los caminos provinciales que atraviesan la jurisdicción). Desde hace un tiempo estamos trabajando en equipo con ellos, ayudándolos a que el mantenimiento de los caminos troncales a través de una importante inversión en maquinaria nueva, ergo también en lograr tener el personal capacitado para manejarlas”.

“¿Cómo va a hacer el asunto? La Provincia se encarga del camino troncal, el municipio que se encargue del resto, que es su responsabilidad. Más adelante, desde finales de 2019, los municipios también tendrán que trabajar en el mantenimiento de los caminos troncales, que si todo marcha como está previsto, estarán arreglados”, completa el ministro.

El proceso está en marcha, dentro de aproximadamente dos años se podrá saber si la movida fue buena o mala. El punto de partida son los municipios que abarcan las distintas cuenas lecheras de la Provincia, pues a la lechería “es un segmento muy castigado y además tiene la necesidad permanente de entrar y sacar mercadería. Después se va a seguir con el resto de las actividades”.

“Esto muestra el compromiso que tiene el gobierno provincial con la producción. Se trata de empezar a saldar reclamos que no vienen de ahora, sino que tienen muchísimos años, lo mismo sucede con las obras hídricas y los arreglos de las rutas provinciales y nacionales”, completa el ministro Sarquis, y le tira por elevación a las dos décadas de administración peronista, espacio que, como se dijo antes, busca amigarse con el campo.



Néstor Álvarez, intendente de Guaminí

“Cuando a la lechería le va mal, sufre la ciudad”

-¿Cómo es la situación de los caminos rurales, un tema que siempre aqueja al campo?

-Va de la mano de los vaivenes del clima. El año pasado teníamos todo bajo agua y ahora no se pueden transitar porque hay arena. Por supuesto, la situación se suele hacer compleja. Los tambos son una prioridad, hay que sacar la leche todos los días. Acá hay tambos grandes, que cuando no pueden trabajar se siente el bajón económico en la ciudad.

-¿Lo que el municipio recauda con la Tasa de Red Vial, alcanza para las obras y el mantenimiento de los caminos?

-En condiciones climáticas normales, alcanza. Pero cuando el clima es adverso como sucedió con la inundación del año pasado, que hay que salir a alquilar equipamiento privado, se complica.





Leonardo Sarquís, ministro de Agroindustria

"El compromiso es que para finales de 2019 el trabajo esté terminado"

-¿Es muy grande la diferencia en la producción con los caminos buenos y los caminos malos?

-Si vos tenés caminos buenos, tu producción sale antes, podés vender en tiempo y forma lo que necesitás y gastás menos de un montón de insumos. Así, simplemente, te estás ocupando de la rentabilidad del productor, para que sea mejor, más positiva. Por eso es que el anuncio de la Gobernadora tuvo una gran recepción.

-¿Cuáles son los distritos por los que se va a comenzar con los trabajos?

-Hace un año tiempo estuve en Brandsen anunciando los trabajos a realizar, junto con la Comuna y la Sociedad Rural. Vamos a arreglar la Ruta 54, que es central para la entrada y salida de mercadería en la zona tambera. De igual modo, los equipos del ministerio estuvieron en las zonas lecheras de Trenque Lauquen, Nueve de Julio, Guaminí y próximamente en Pehuajó y Lincoln, entre otros partidos.

-¿Cuáles son los plazos que se manejan?

-El compromiso es que para finales de 2019 la gran mayoría de estos 12 mil kilómetros de caminos estén arreglados. Hay caminos rurales que están en partes buenos y en partes destrozados. Por ahí hay un camino de 10 kilómetros, de los cuales hay que arreglar los 5 que están mal y mantener bien el resto. Ese el análisis que le toca hacer a Vialidad provincial. Nosotros (Agroindustria) trabajamos mucho en la definición de las rutas productivas, pues no tiene ningún sentido arreglar los caminos rurales que no tienen que ver con la producción.





En busca de una solución rápida

”Este proyecto de mejoramiento de caminos rurales troncales debería realizarse como solución rápida, y estamos trabajando para lograrlo. Los productores locales hicieron un muy buen trabajo detectando los principales problemas, y a partir de ello buscamos de qué manera se le puede dar respuesta”, manifestó el Director de Lechería, Juan José Linari acompañado del Director de Leche, Productos Lácteos y Derivados, Marcelo Lioi, en el marco de recientes encuentros de trabajo consecutivos en 9 de Julio y Trenque Lauquen con el objetivo de empezar a instrumentar soluciones para caminos rurales de la cuenca lechera del Oeste.





“Caminos rurales”, la App que banca Provincia y ayuda al campo

Con el apoyo de la administración provincial, la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), lanzó no hace mucho tiempo la App “Caminos Rurales”, la cual es totalmente gratuita y está disponible para todos los teléfonos celulares. Esta aplicación que utiliza el Google maps permite a los productores, contratistas y transportistas poder estar actualizados en tiempo real y al tanto de lo que sucede en un camino determinado. Así, cualquier usuario puede tener acceso y planificar de acuerdo al estado de ese camino o ruta. La aplicación tiene indicadores de cómo está cada camino: se pueden ver unas banderillas de color verde (camino en buen estado), amarillo (estado regular), rojo (en mal estado) y gris (cortado). Por supuesto, son los mismos productores los que se encargan de subir las fotos de los caminos y de esta manera colaboran con el armado del mapa.