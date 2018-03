BERISSO

Otro "Mauricio Macri, la p... que te parió": esta vez nadie tuvo que pedir perdón

Esta vez no fue en la TV Pública, sino que sucedió en su lugar de origen, en una cancha de fútbol, más precisamente en el estadio Genacio Sálice de Berisso. Y hasta allí no pudo llegar el titular del Sistema de Medios, Hernán Lombardi, quien criticó a los integrantes de "Cocineros Argentinos" y les hizo disculparse

Todos los que hacemos COCINEROS ARGENTINOS queremos pedir disculpas a quienes hayamos molestado o faltado el respeto, y a quienes eligen el programa para ver recetas de todo el país y se encontraron el domingo último con otros ingredientes ajenos a la cocina. pic.twitter.com/2lozw8qWwC — Cocineros Argentinos (@cocinerosarg) 6 de marzo de 2018

"Mauricio Macri, la puta que te parió", cantaron los hinchas de Villa San Carlos durante varios segundos, y eso que el equipo logró imponerse por 3 a 1 contra su par de Sacachispas y logró de esta manera tres puntos de oro en su lucha por conservar la categoría.¿Luego tuvieron que pedir perdón? Para nada. Ese modismo no llegó aún a los estadios, aunque en un principio, tras los primeros cánticos, el uno de los árbitros del SADRA, Guillermo Marconi, habló de la posibilidad de suspender los partidos en los que sonara el hit. Pero que ahí, en palabras."Esta es la cuna del peronismo, el kilómetro cero del peronismo y acá no queremos saber nada con Macri, no importa si ganamos o perdemos", dijo un eufórico hincha de la Villa, que minutos después cambió el "Mauricio Macri" por "Jorge Nedela (N de la R: intendente local)". O sea, quedó "Jorge Nedela, lap... que te parió".Los que sí se disculparon, como se dijo, fueron los muchachos del programa de la TV Pública "Cocineros Argentinos", luego que Lombardi, de manera no muy amistosa, los invitara a hacerlo."Todos los que hacemos Cocineros Argentinos queremos pedir disculpas a quienes hayamos molestado o faltado el respeto, y a quienes eligen el programa para ver recetas de todo el país y se encontraron el domingo último con otros ingredientes ajenos a la cocina", dijeron en un posteo en la cuenta de Twitter mientras el programa estaba ayer al aire.Antes, en horas de la mañana, Lombardi había cuestionado que se haya reproducido en el programa una versión instrumental del cántico utilizado para insultar al presidente. "Es un hecho pequeño que no comparto. Es una desubicación porque no es el lugar ni la forma, el espectador espera ver otra cosa", señalaba.Y de manera contundente, completaba: "Pero siempre defenderemos la libertad. A su vez, nos gustaría que le pidan disculpas al público, pero no vamos a mover un dedo, que lo hagan si les parece bien".