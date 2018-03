DEBATE

Conflicto docente: Postparo, las negociaciones quedan a la espera de una nueva convocatoria

Los gremios docentes cumplieron su segunda jornada de paro a la espera de un llamado formal de los funcionarios bonaerenses. Una propuesta que supere el 15% en la mira de los dirigentes.

Hubo reunionres informales. Sin embargo, la convocatoria todavía no llegó. Terminado el paro docente de 48 horas, el gobierno bonaerense analiza con sumo cuidado el próximo paso a dar en las calientes negociaciones con los gremios docentes, que exigen una nueva convocatoria.Desde la Provincia buscan cómo convencer a los docentes o al menos allanar la paritaria y descromprimir la tensión que existente. No obstante, la situación se maneja con sumo hermetismo, a sabiendas también del impacto en la opinión pública. Desde ese punto de vista, María Eugenia Vidal puso sobre la mesa la cuestión del presentismo.Mañana habrá clases con normalidad. Este martes, para la Provincia, hubo mayor presentismo con respecto a la primera jornada de huelga (ver aparte). En tanto, los docentes, por su lado, salieron a marcar la cancha y hablaron de una "altísima adhesión a la jornada de lucha".Cumplido el paro, los contactos formales deberán mutar. Los dirigentes del Frente Gremial Docente están a la espera de un llamado que destrabe. Esperan una oferta del 20%, un 5% más de lo que ofreción la gobernación, sin contar los adicionales por presentismo.Si bien mañana habrá clases, los gremios no bajan la guardia. Hoy el titular de SUTEBA, Roberto Baradel se reunió con el intendente de General San Martín, Gabriel Katopodis y, en una especie de postura opositora, mostró los dientes: “Acordamos trabajar para resolver los problemas que genera el gobierno provincial con las obras que no realiza”.En ese sentido, a contrapelo del lugar donde el Ejecutivo provincial lo quiere ubicar se corrió del típico reclamo por la mejora salarial para contarle las costillas con lagunas obras inconclusas: “Por ejemplo la Escuela Especial 502 que está parada su construcción desde hace dos años o el gravísimo problema que tienen 2000 chicos de jardín que no tienen aulas”.Según el relevamiento realizado por la Provincia, en escuelas estatales, a través de 135 inspectores distritales con 1.770 funcionarios de área y más de 9.000 directores escolares, "el paro convocado por los gremios docentes en la provincia alcanzó hoy el 37 por ciento en los establecimientos estatales"El sistema educativo bonaerense se compone de 25 regiones, de ellas las que tuvieron un mayor presentismo fueron la 23 (Adolfo Alsina, Coronel Suárez, Daireaux, General Lamadrid, Guaminí, Puán, Saavedra y Tornquist) con 80,63%, la 21 (Adolfo Cháves, Coronel Pringles, Benito Juárez, Laprida, Coronel Dorrego y Tres Arroyos) con un 80,50% de los docentes en las aulas; la 13 (Carmen de Areco, Colón, Rojas, Salto, Pergamino y San Antonio de Areco) con una concurrencia de 78,84%.; la 15 (Alberti, Carlos Casares, Chivilcoy, Yrigoyen, Bragado, Pehuajó y 9 de Julio) con la presencia del 74% de los docentes y la 12 (Arrecifes, Baradero, Capitán Sarmiento, Ramallo, San Nicolás y San Pedro) con un presentismo de 72%.En esa línea, según la Provincia, los municipios que tuvieron el presentismo más alto a lo largo de la provincia fueron: Arrecifes (97,89%), Carlos Casares (96,27%), Balcarce (96,16%), Roque Pérez