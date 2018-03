POLEMICA

Pinamar: el edil acusado de abuso pidió licencia a partir de abril para cobrar su sueldo

Claudio Galarza, detenido desde el 27 de febrero por presunto abuso sexual, envió una carta al Concejo Deliberante. La oposición bloqueó una Comisión Investigadora. Debate legal e intereses políticos.

Claudio Galarza, el concejal kirchnerista de Pinamar acusado de abuso sexual, pidió licencia en el Concejo Deliberante a partir del 3 de abril. De esta manera,El pedido de licencia llegó hoy a discusión en el Concejo Deliberante, que trató el tema en sesión extraordinaria. “La única manera de que se apruebe la licencia es a voluntad del individuo. El concejal eligió la fecha por la apertura de sesiones ordinarias”, respondió a, edil del Frente para la Victoria.fue detenido el 27 de febrero, acusado de violar a una niña de 15 años, hermana de su pareja actual, luego de una investigación que comenzó el año pasado. También fue detenida su novia, en calidad de cómplice.El pedido de licencia desde abril desató una fuerte discusión en el Concejo. Si bien el pedido encuentra un marco legal no quedó exenta de discusión. Se aprobó con los votos del bloque Propuesta Pinamar (PROPIN) y el FpV, mientras que Cambiemos se abstuvo. No obstante, PROPIN, espacio vecinalista, cuestionó en el recinto la fecha.“Nos parece una falta de respeto que se tome licencia a partir del 4 de abril. Entendemos que tiene que ser a partir del 27 de febrero”, sostuvo, por su parte, el edil(PROPIN) en diálogo con este medio.A partir que se hace efectiva la licencia, el concejal Galarza dejará de percibir su sueldo. Según trascendió, el edil acusado estima que puede llegar a obtener la libertad para esa fecha. De todas maneras, el Frente para la Victoria exigió en el recinto respetar la voluntad del concejal.De acuerdo al Reglamento Interno, un edil puede tener hasta tres ausencias con aviso. Llegado ese momento, el cuerpo deliberativo puede estar en condiciones de tratar la suspensión, otro de los temas espinosos que se discutió en la jornada. O un desplazamiento, como busca el oficialismo.La fecha de la licencia fue, sin embargo, uno de los dos temas que calentaron el concejo de Pinamar. Cambiemos motorizó un proyecto para formar una Comisión Investigadora contra el concejal Galarza, que recibió el rechazo del kirchnerismo y de PROPIN.Desde la oposición señalan que, de acuerdo a la Ley Orgánica de las Municipalidades, no puede abrirse una Comisión Investigadora. Más aún cuando el edil no está presente, por lo que no tendría, en ese caso, derecho a defensa.En esa línea, sólo podría llegar a desplazarse al concejal en caso de sentencia firme, lo que puede hacer que los tiempos se prolonguen. PROPIN y el kirchnerismo, que suman siete votos, bloquearon así la pretensión del espacio del intendente Martín Yeza, que cuenta con seis voluntades., aún en período de receso, y enfatizan que los concejales tienen una “responsabilidad política” y un “rol” que cumplir por “mandato popular.El desplazamiento o la continuidad de Galarza no pasa inadvertido para el joven alcalde. Como publicó La Tecla.info, sería reemplazado por Nora Ponce, la siguiente en la nómina de concejales de 2015. A Ponce, esposa del ex concejal Juan José Dos Santos, se le atribuye cierta cercanía con Cambiemos.