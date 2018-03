CONFLICTO

Estatales le exigieron a Vidal discusión salarial sin techo en una marcha masiva

Estatales enrolados en ATE, judiciales, profesionales de la salud, que cumplen su segundo día de paro, al igual que los docentes, movilizaron hasta la Gobernación. Fuerte críticas por la disputa salarial.

Mientras el gobierno de la provincia de Buenos Aires no consigue un acuerdo con los docentes, gran parte de los trabajadores estatales se movilizaron este miércoles hasta la Gobernación en reclamo de apertura de paritarias y una discusión salarial sin techo.La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la CTA bonaerense protestaron en su segundo día de paro que coincide con la huelga convocada por el Frente Gremial Docente. Profesionales de la salud (CICOP), judiciales (AJB) y miembros de organizaciones sociales también participaron.Según los organizadores hubo ocho mil personas.“Los únicos responsables de la crisis educativa son el gobierno nacional y el provincial. El nacional porque no abre la paritaria docente nacional y el provincial porque desfinancia la política educativa en los presupuestos", apuntó Oscar “Colo” De Isasi, secretario de ATE.El referente habló de una “amenaza de un gobierno cobarde que intenta disciplinarnos con descuentos de salario” pero señaló que “el paro es contundente en las escuelas, hospitales y administración publica".La movilización recorrió la avenida 7 del centro de la ciudad de La Plata y finalizó frente a la Gobernación donde dirigentes gremiales pronunciaron fuertes discursos contra el manejo de los conflictos laborales por parte de la administración.En esa línea, se criticó los despidos en el Estado Nacional con impacto en la Provincia, como la firma Fanazul, los trabajadores del Hospital Posadas, así como los trabajadores de ex Unidad Ejecutora Provincial (Educación) y Ferrobaires.“El Gobierno debe restablecer las paritarias docentes y tiene que dar una respuesta a nivel nacional respecto del reclamo que hacemos en relación a la reincorporación de los trabajadores despedidos”, había dicho Hugo Godoy, referente de ATE nacional en la movilización de ayer.