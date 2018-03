PROVINCIA

Alguien miente en el conflicto: segundo día de paro, entre el 37 y el 90 por ciento de acatamiento

Otra vez, tal como se esperaba, el paro docente cayó en la guerra de los números, como si en el conflicto hubiera algún ganador. Desde la Provincia se encargan de hacer circular por los medios que la adhesión alcanza apenas el 37 por ciento. Los gremios hablan de un acatamiento cercano al 90%.

"Luego de relevar 9.838 escuelas a través de 135 Inspectores Distritales, 1.770 inspectores areales y más de 9.000 Directores de Escuelas, relevamos un acatamiento al paro en el dia 6 de Marzo del 37%", informan de manera extraoficial desde la administración bonaerense.Según estos números, siempre teniendo en cuenta el conteo que se hace desde la Dirección General de Cultura y Educación, en la segunda jornada, la convocatoria gremial cayó un 10 por ciento con respecto a ayer, pues se comunicó en horas de la tarde que había sido del 47 por ciento.“El sistema educativo bonaerense se compone de 25 regiones, de ellas las que tuvieron un mayor presentismo fueron la 13 (Carmen de Areco, Colón, Rojas, Salto, Pergamino y San Antonio de Areco) con una concurrencia de 81,34%; la 23 (Adolfo Alsina, Coronel Suárez, Daireaux, General Lamadrid, Guaminí, Puán, Saavedra y Tornquist) con 81,07%, la 6 (Vicente López, San Isidro, San Fernando y Tigre) que tuvo presencia del 79,26% y la 21 (Adolfo Cháves, Coronel Pringles, Benito Juárez, Laprida, Coronel Dorrego y Tres Arroyos) con un 68,87% de los docentes en las aulas”, informó la Provincia en la jornada de ayer.En el mismo sentido, hoy el diputado bonaerense, Jorge Silvestre, avaló dichos números oficiales al sostener que “de las 25 regiones en las que se divide el sistema educativo bonaerense ha habido secciones donde el nivel de docentes al frente de las aulas superó el 80%”.

“Que luego de 10 años donde estas prácticas nunca fueron interrumpidas haya una baja en torno a los maestros que se suman a los paros, habla de un antes y un después en la forma de gobernar, cada vez son más los que entienden que a la Provincia la sacamos adelante todos juntos desde las distintas responsabilidades que nos toca a cada uno”, puntualizó el legislador.

Tal como se dijo más temprano, los docentes, en cambio, presentaron otros números, muy distintos a los mostrados por el equipo de María Eugenia Vidal: el secretario general de Suteba, Roberto Baradel, aseguró que el paro por 48 horas iniciado ayer por los principales gremios docentes “tiene una adhesión del 85% de los docentes en distritos del interior de la provincia y del conurbano”.Hoy sucede exactamente lo mismo. Por el momento, desde el Frente Docente, en particular desde Suteba, se animan a calcular que el acatamiento a la medida alcanza en promedio otra vez entre un 85 y un 90 por ciento, contando establecimientos escolares del Conurbano como del Interior."En el segundo día del Paro Nacional de 48 hs convocado por CTERA, con una adhesión entre el 85 y el 90 por ciento en Buenos Aires, el testimonio de las demandas de los trabajadores de la Educación de todo el país cuenta con la realización de acciones distritales en toda la Provincia exigiendo urgente convocatoria a la paritaria nacional docente y basta de ajuste en educación", publicaron en un comunicado."Es un paro contundente y fracasó el intento de meter miedo para que la gente no pare”, señalaba ayer el líder del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires ( Suteba). "Si un pequeño porcentaje de maestros va a trabajar es por miedo a los descuentos”, puntualizó.En tanto, la secretaria general de la FEB, Mirta Petrocini, decía en un comunicado que el paro "registra una adhesión de entre el 85% y el 90% en la provincia de Buenos Aires", y destacó que "esta medida de fuerza es el resultado de la falta de diálogo por parte del gobierno provincial, que intentó demonizar a los docentes y a sus representantes".Por su parte, Miguel Díaz, el uno de Udocba, explicaba que "en base a los relevamientos realizados, el paro es muy alto y tiene una adhesión del 87% entre el interior y el Conurbano". "Es evidente que hay una respuesta, un grito de los docentes a la gobernadora para que cambie de actitud y de respuestas. Esperamos que sea leído, porque si no el conflicto va a serlargo", vaticinó.