JUSTICIA

Imputan a directivos de ABSA por dejar a Bahía Blanca sin agua

La Justicia los encontró responsables de omitir sus deberes de funcionarios al no hacer las obras para evitar la rotura del acueducto en 2016. Testigos aseguran que mandaban empleados a "simular" mantenimiento limpiando bocas de tormenta o retirando telas de araña.

El ex gerente regional de Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA),y el Jefe de Producción a cargo de la Dirección de Diques y Acueductos de la empresa,, fueron imputados por la Justicia por omisión de sus deberes de funcionario público.Tras una denuncia presentada por el presidente del Concejo Deliberante bahienese,, el fallo los hace responsables de no haber hecho las obras necesarias para evitar la rotura del acueducto, a principios del año 2016, que dejó a la ciudad sin agua.A ambos se les atribuye, según el sitio La Brújula 24, el haber omitido, de manera deliberada, la realización de tareas inherentes al cargo que ocupaban, pese a contar con el personal adecuado para realizarlas.En el expediente consta queAntonio Ferrara, ex Gerente regional de ABSA.Además, señala que los directivos de ABSA ", añade el fallo judicial.De acuerdo al testimonio de testigos, los directivos deenviaban a los empleados a limpiar bocas de tormenta, cortar el césped y hasta retirar telas de araña, buscando simular que existía mantenimiento.