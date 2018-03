JORNADA

Sin la única mujer de la Corte, la justicia debate sobre violencia de género

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Provincia organizó una jornada de dos días para discutir políticas públicas con perspectiva de género. Si bien estaba previsto que encabezara la jornada, la jueza Helena Highton de Nolasco finalmente no asistirá al panel de apertura.

Este martes y miércoles, diferentes actores de la justicia argentina debatirán sobre violencia de género en el marco del Día Internacional de la Mujer, a celebrarse el próximo 8 de marzo.La actividad, organizada por la Procuración General de la Provincia, a cargo de Julio Conte Grand, contará con un panel de prestigiosos juristas y de funcionarios del gobierno de María Eugenia Vidal.La jueza de la Corte Suprema de Justicia, Helena Highton de Nolasco, única mujer que integra el máximo tribunal del país, iba a encabezar el acto de apertura de la jornada internacional pero, según pudo saber, finalmente no pudo asistir por lo que envió un mensaje audiovisual.“Queremos partir de la concientización, la planificación y brindar mecanismos de aportes a la sociedad y a todos los poderes del Estado para poner de manifiesto esta problemática y seguir reduciendo de este violento delito que además de ser aberrante nos tiene muy preocupados”, señaló en la previa el Procurador bonaerense.Ya en la apertura del panel, Conte Grand resaltó que “para el Ministerio Público Fiscal este es un objetivo primario de política, es fundamental. Podemos acreditar el interés en trabajar sobre esta problemática”.“Cuando estemos frente a un problema y tengamos una duda de qué camino debemos transitar la pauta es la tutela de la dignidad de la persona. La violencia de género no sólo afecta a la víctima sino al núcleo central de la sociedad que es la familia”, añadió.Por su parte, la presidenta de la Suprema Corte provincial, Hilda Kogan, resaltó "la participación de mayores actores en la promoción y en la búsqueda de modos para lograr la desnaturalización de prácticas discriminatorias"."Estamos ante una situación de emergencia, convivimos con situaciones de violencia a diario que a veces pasan y nos pasan desapercibidas. Para lograr una respuesta, es preciso adelantarnos para lo que va a pasar. Esta debe ser nuestra meta", agregó.A su turno, el presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Mosca, indicó que es un desafío encontrar soluciones posibles a esta problemática. "En el ámbito legislativo tenemos la decisión junto al vicegobernador de abrir nuestra casa de leyes para dar el debate acerca de las distintas herramientas"."Tenemos la necesidad que en ese debate que tiene que ver con el código procesal, encontrar remedios para prácticas institucionales que no ayudan. Es fundamental la protección del derecho de la víctima", dijo Mosca.La jornada de debate cerrará mañana miércoles con la presencia (a confirmar) de la gobernadora María Eugenia Vidal.