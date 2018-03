Intendente K, de visita por el penal de Ezeiza

El jefe comunal de Ensenada, Mario Secco, visitó a Carlos Zannini y Luis D’Elía, quienes permanecen detenidos por encubrimiento al atentado a la AMIA.

La familia D'Elia agradece con el corazón la visita del intendente de ensenada, el compañero @MarioSeccoOK, por la visita a nuestro padre en el penal de Ezeiza. — Luis D'Elia (@Luis_Delia) March 5, 2018

El intendente de Ensenada, Mario Secco, se sumó a la lista de políticos peronistas que se presentaron en el penal de Ezeiza para visitar a los exfuncionarios y dirigentes del kirchnerismo que se encuentran detenidos por encubrimiento al atentado a la AMIA.En efecto, el jefe comunal se reunió en la cárcel con Carlos Zannini y Luis D’Elía, quienes aseguró “son presos políticos del gobierno de Mauricio Macri”.La semana pasada, Secco participó del Foro de Libertad a los Presos Políticos que tuvo lugar en la ciudad de La Plata y que recorrerá distintos puntos de la provincia de Buenos Aires.Cabe destacar que este lunes, el juez federal Claudio Bonadio elevó a juicio oral la causa contra Cristina Kirchner por supuesto encubrimiento a los acusados iraníes por el atentado a la AMIA, expediente que inició a raíz de la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman.La acusación alcanza también el ex canciller Héctor Timerman y el ex secretario legal y técnico de la presidencia, Carlos Zannini, además de otros ex funcionarios y militantes K.La actual Senadora Nacional está acusada por haber participado de “una maniobra delictiva”, con el objetivo de ocultar la responsabilidad de los iraníes a través del memorándum de entendimiento entre la Argentina y Teherán.