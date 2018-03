CONFLICTO

Docentes aseguran que la oferta de Vidal "es de poca monta"

Miguel Díaz, secretario general de UDOCBA, señaló que “el Gobierno, evidentemente, no tiene propuestas” y remarcó que “el año pasado hicieron lo mismo y después apareció un diez por ciento más”.

En conversación con La Tecla En Vivo (Cadena Río 88,7) , Miguel Díaz, secretario general de la Unión de Docentes de la provincia de Buenos Aires (UDOCBA), sostuvo que el desenlace de la discusión truncada y el paro de docentes se sabía con antelación. “El Gobierno evidentemente no tiene propuestas, esto (el paro docente) se sabia con antelación, tuvieron tres oportunidades para hacer una propuesta seria y no la hicieron”, sentenció.

De esa manera, Díaz desmintió las declaraciones del ministro de Economía, Hernán Lacunza, quien sostuvo que se ofreció un 5 por ciento a cuenta para el mes de enero. “A mi no me llamó ningún ministro”, disparó y explicó que en caso de ser una oferta como la anunciada por Lacunza “no cambia nada, es la misma oferta, es de poca monta, es una actitud obsesiva que no tiene razón de ser”.

“El año pasado hicieron lo mismo y después apareció un diez por ciento más, este Gobierno no entiende que a la gente no le alcanza los salarios”, sentenció y advirtió que “la gente está asqueada”.

Por otra parte, se refirió al anuncio realizado desde la Provincia para poner particular atención a las cajas sindicales. “No se lo que es una caja sindical, nosotros tenemos una secretaría de finanzas y tenemos a cargo al contador, no hacemos caja, administramos los aportes que hacen los compañeros que se afilian voluntariamente”, remarcó Díaz.