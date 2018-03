2019 A LA VISTA

¡Mirá quien vino!: Aníbal le pegó a los K y dice que quiere ayudar al peronismo

Son muchos los que se animan a señalar que el ex Jefe de Gabinete y ex candidato a Gobernador bonaerense, Aníbal Fernández, es el padre de la derrota electoral de 2015. Son muchos los que se animan a señalar que si las PASO las ganaba Julián Domínguez, hoy el gobierno seguiría siendo peronismo. Pero todo esto es incomprobable. Lo probable es que el hombre de Quilmes está y quiere "colaborar".

No se corre ni un poco, pese a que gran parte del peronismo se lo pida a gritos. En su paso por el prograna Animales Sueltos, el programa que por América conduce Alejandro Fantino, Fernández fustigó con fuerza a La Cámpora y además brindó detalles de cómo es su actual relación con la ex presidenta Cristina Fernández.El ex funcionario K aseguró que no necesita "estar parado en el mismo lugar que estaba antes", en referencia a su pasado cercano como referente y fiel ladero de CFK, con quien aclaró que no habla desde hace cinco meses. "Yo la defendí cuando yo creí, pero listo, mi tiempo se cumplió", dijo Aníbal.Y cuando llegó el turno de La Cámpora, señaló que "estos pibes (sic) no tiene formación ni estatura, les han ofrecido manejar determinadas cosas que las han hecho como el diablo. Eso lastimó al peronismo". Y remarcó: "Basta, yo no quiero saber nada más con eso".En la continuidad de la crítica para con el camporismo, manifestó que "en lo personal tengo una relación muy buena, son buenos pibes, son simpáticos, pero de la política no entienden un pomo", aseguró. Y en lo particular también atacó a Máximo Kirchner: "Le tengo cariño, pero de política no sabe nada, no tiene la menor idea".En tanto, de cara a lo que viene, claramente lejos de lo que es el kirchnerismo y Unidad Ciudadana, el ex ministro bonaerense dijo que "voy a construir al lado de aquel al que le den los quilates para competir en 2019. Yo no quiero nada, fui todo menos presidente y gobernador, yo solo quiero ayudar al peronismo".