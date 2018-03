DEBATE

Cambiemos presentó un proyecto de Ley para legalizar el aborto

El legislador nacional Sergio Wisky realizó una presentación alternativa al proyecto de ley multipartidario que se presentará el martes en la Cámara Alta del Congreso de la Nación. El 6 de marzo comenzaría el tratamiento de ambas propuestas en comisiones

Uno de los temas centrales que tenrá la agenda legislativa este año y que más ruido hace en el ámbito político pero también en la opinión pública es la despenalización del aborto. En lo que ha sido un reclamo y una lucha desde hace años por parte del colectivo de mujeres, el 2018 parece ser llamado a ser el año en el que el debate sobre el aborto llegue finalmente al Congreso de la Nación.En ese sentido, desde Cambiemos intentan pararse en la primera línea de avanzada, aún cuando el propio Presidente Mauricio Macri se manifestó en contra y pidió mesura entre sus huestes, tanto a favor como por la negativa. En tanto, el diputado nacional y médico de profesión Sergio Wisky presentó un proyecto para legalizar la interrupción del embarazo. Se trata de una iniciativa alternativa a la multipartidaria que se presentará el martes en la Cámara Alta.De esta manera, el proyecto presentado por Wisky sería acompañado por sus compañeros de bancada Miguel Bazze, Karina Banfi y Marcelo Wechsler. Asimismo, la iniciativa presenta aristas diferentes de la presentación que harán las legisladoras Victoria Donda de Libres del Sur, Brenda Austin de la UCR, Romina del Pla del Frente de Izquierda y Mayra Mendoza del Frente Para la Victoria.En declaraciones a Clarín, el legislador señaló que se trata de una reforma del Código Penal y no es presentado como una ley integral. Además, establece un protocolo para las práctica de los abortos en los centros asistenciales que ya fuera ordenado implementar por la Corte para los casos que autorizó en su momento, pero que la mayoría de las provincias se niega a aplicar.“El aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta, no es punible cuando la mujer o representante legal solicitan la interrupción voluntaria del embarazo dentro de las 14 semanas de gestación”, afirma Wisky en su iniciativa. También establece el dictado de un protocolo a cargo del Ministerio de Salud, extendiendo la legalización del aborto a todos los casos de violación (en el Código Penal sólo se habla de violación de la mujer “idiota o demente”).Cabe destacar que el tratamiento de los proyectos sobre el aborto comenzaría el martes en un plenario de las comisiones de Legislación General, Salud, Familia y Legislación Penal. Todas serán presididas por miembros de Cambiemos, aunque aún no fueron conformadas. En tanto, las audiencias públicas se llevarían a cabo en el auditorio de la Cámara baja, entre principios de abril y fines de mayo, por lo que habría que esperar hasta junio para que la ley sea votada en el Congreso.