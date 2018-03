ACUSACIóN

Cristina, Zannini y Timerman, a juicio oral por el memorandum con Irán

Lo dispuso el juez federal Claudio Bonadío en la causa que se inició por la denunica del fiscal Nisman en 2015. Los acusa de encubrir a los responsables del atentado a la AMIA.

El juez federalelevó a juicio oral la causa contrapor supuesto encubrimiento a los acusados iraníes por el atentado a la AMIA, expediente que inició a raíz de la denuncia del fallecido fiscalLa acusación alcanza también el ex cancillery el ex secretario legal y técnico de la presidencia,, además de otros ex funcionarios y militantes K por el encubrimiento del ataque terrorista a la sede judía.La actual Senadora Nacional está acusada por haber participado de “una maniobra delictiva”, con el objetivo de ocultar la responsabilidad de los iraníes a través del memorándum de entendimiento entre la Argentina y Teherán.La elevación a juicio oral se produce luego del pedido realizado por el fiscal de la causay tras el pronunciamiento de las querellas: familiares de víctimas, representadas pory la propiaLa ex Presidenta cambió su defensa en esta causa hace pocos días, designando en esa función al ex jefe de gobierno porteño