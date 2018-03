CRITICAS K

"El Poder Judicial está en crisis presupuestaria y de infraestructura"

Así lo aseguró a La Tecla la diputada bonaerense e integrante del Consejo de la Magistratura, Lucía Portos. Críticas a la reforma judicial anunciada por la gobernadora Vidal.

La legisladora bonaerense Lucía Portos ocupa una de las tres bancas de consejeros titulares que posee la Cámara de Diputados en el Consejo de la Magistratura, y es una de las defensoras del actual sistema de la Escuela de Jueces.En ese sentido, remarcó a La Tecla que “a la actual Escuela Judicial deberían ponerla como modelo”, y agregó que “el trabajo que se hace, con muy poco presupuesto, ofreciéndoles a todos los que se inscriben modelos de calidad, virtuales, con una mirada que va más allá del derecho teórico y que busca apuntalar lo práctico, es muy bueno”.De esa manera, cuestionó el discurso de María Eugenia Vidal a la hora de plantear la reforma judicial, y subrayó que “para hacer lo que anuncian hay que darle herramientas, no es que el Consejo no haya querido hacerlo. Este es un Consejo que hace todo lo que puede con lo poco que tiene”.En la misma línea, manifestó que “el gobierno no se banca discutir con los legisladores de la oposición y que le lleven el diagnóstico real de cómo están las cosas. Porque eso significaría entender que el Poder Judicial está en crisis presupuestaria, de infraestructura y cursos, no se puede pretender que la Justicia trabaje como tiene que trabajar con los edificios con el estado en que los tiene”.Por último, la joven de Pilar sentenció: “Vidal se tendría que hacer cargo de mejorar la situación presupuestaria para hacer el trabajo que la Constitución nos llama a hacer”.