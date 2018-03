DEBATE ABIERTO

Bonaerenses, a favor de legalizar el aborto

Un estudio realizado en CABA y el Conurbano muestra un 57,7% de apoyo hacia la despenalización. Más del 80 por ciento dijo estar al tanto del tema. El apoyo a la medida crece entre menores de 40 años, de nivel socioeconómico alto.

El 57,7% de los habitantes del Área Metropolitana (Ciudad de Buenos Airesa y localidades del Conurbano) está de acuerdo con la despenalización del abort

el 81,1 por ciento de los consultados sostuvo que “está al tanto” de la iniciativa del oficialismo

o, según un estudio realizado por la encuestadoraEl trabajo, que recabó la opinión de 900 personas, arrojó que un 31,8% afirmó que no está de acuerdo; el 8,9% dijo que "no está decidido" y el 1,6% que no conoce el tema.Realizado entre el 26 y el 28 de febrero a personas de entre 16 y 80 años, el estudio se realizó luego de que el gobierno de Mauricio Macri se pronunciara acerca de la necesidad de abrir un debate parlamentario al respecto.El sondeo también arrojó que, contra el 18,9 por ciento que dijo no estar enterado.Un dato relevante es que el grueso de los apoyos hacia la iniciativa se observa en personas menores de 40 años y de nivel económico alto. Así, entre los menores de 40 el apoyo sube hasta el 65%, mientras que se recogen más objeciones entre los mayores de esa edad.