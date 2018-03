HACIA 2019

El PRO mete al "virrey" en un acto oficial y se calienta la interna en Mar del Plata

Luego de manifestar sus intenciones de jugar en las elecciones de 2019, Guillermo Montenegro estará presente en un acto en el aeropuerto junto con el intendente Carlos Arroyo.

En Mar del Plata, la campaña ya empezó. Este lunes, el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, presentará una serie de importantes inversiones para el aeropuerto local por más de 100 millones de pesos.El funcionario estará acompañado entre otros, por el intendente, Carlos Arroyo, el ministro de Producción de la provincia de Buenos Aires, Javier Tizado, y el diputado nacional, Guillermo Montenegro.¿Qué tiene que ver Montenegro en este anuncio? Nada, excepto la necesidad de exponerse luego de anunciar sus intenciones de gobernar la ciudad balnearia a partir de 2019.Por supuesto, la noticia no cayó nada bien en el Ejecutivo marplatense que conduce Carlos Arroyo, que también es parte de la coalición Cambiemos y tiene intenciones de dar pelea en los comicios del año que viene."A mí nadie me va a mandar ningún virrey, absolutamente nadie, no tengan duda. ¿Saben por qué? porque yo tengo dignidad. A mi me votaron 180 mil marplatenses, mi única obligación es con los marplatenses que me votaron, con nadie más. Ni siquiera con un partido político, ¿queda claro?”, manifestó Arroyo.Según publicó La Tecla Mar del Plata, el jefe comunal añadió que “Mar del Plata sabe quién es quién. Esto parece una gran ciudad pero es un pueblo. Acá todo el mundo se conoce, todos sabemos la historia de todos, entonces yo estoy muy tranquilo porque hagan lo que hagan, desde el lugar que lo hagan, el marplatense es autónomo, es independiente y es inteligente”.Cero vueltas. A Arroyo le cayó muy mal el lanzamiento de Montenegro, y avisó que "buscaré la reelección en el 2019. Yo siempre lo que prometí, lo cumplí de a poquito; así como una vez dije que iba a ser director de escuela y fui, otro día dije que iba a ser concejal y fui y otro día dije que iba a ser intendente y fui, ahora digo que voy a volver a ser intendente, salvo que Dios disponga otra cosa".Pero, al parecer, en el PRO poca atención le dieron a las palabras de Arroyo y, de todas maneras, insistirán con la candidatura de Montenegro. Así, al menos, se deja entrever la presencia del exministro de Seguridad porteña en los anuncios en el aeropuerto.Desde el partido amarillo ven al intendente de Mar del Plata como una piedra en el zapato debido a una serie de polémicas que protagonizó desde que asumió el mando. Si bien desde el inicio de su gestión intentaron contenerlo, en los últimos meses el Gobierno le soltó la mano.