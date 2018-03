POLíTICA NACIONAL

Ministro de Macri pide a empresarios "que se dejen de llorar" e "inviertan"

El titular de la cartera de Producción, Francisco Cabrera, llamó a que "inviertan" y que tengan una "agenda seria". Les echó en cara la baja de costos que propicia la administración nacional.

“Creemos que hay que tener una agenda positiva y dejarse de llorar”, afirmó el ministro de Producción de la Nación,, en relación a los empresarios a quienes les pidió que "se pongan a invertir y a competir".Cabrera sostuvo que es necesario que los empresarios mantengan una “agenda seria”. Y recalcó que desde el Gobierno no se va "a castigar a todo el pueblo argentino para enriquecer empresas grandes"."El Presidente es muy realista y conoce, como todos nosotros, los procesos, las razones y la historia de la producción y la industria en la Argentina. Creemos que hay que tener una agenda positiva y dejarse de llorar. Hay que ganar nuevos mercados y competitividad", fundamentó.En esa línea, Cabrera sostuvo “que hay que invertir, mejorar los procesos, tener una agenda positiva”. “Lo único que no puede pasar es que los argentinos paguen la ropa más cara del mundo", ahondó.Para el funcionario "la economía creció en 2017, el 2,9 por ciento, en 13 de 15 sectores. Además, es la primera vez que en inversiones, es más importante el reequipamiento que la construcción; esto no pasaba antes"."En estos dos últimos años es la primera vez en la historia que baja el gasto, crece la economía, tenemos un tipo de cambio libre y bajamos impuestos por dos puntos del PBI. Bajamos las retenciones de toda la economía, no solo de los granos sino de la economía industrial", afirmó.Por otro lado, el funcionario les echó en cara que "durante treinta años querían tener un reforma tributaria integral que bajara los costos. Hicimos una reforma que baja el impuesto al cheque, la ganancia mínima presunta y los costos patronales y parecen no acordarse"."Bajamos aranceles de bienes de capital, simplificamos la aprobación de importaciones de líneas completas de producción, bajamos los costos logísticos, desregulamos transporte de bitrenes, aumentamos los reintegros a las exportaciones, financiamos equipamiento, abrimos nuevos mercados. Me parece que tenemos que trabajar en esa agenda, que para eso es necesario invertir", remarcó.