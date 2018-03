JUNíN

Petrecca en problemas: acusan a un funcionario suyo de “chantaje”

El secratario de Obras Públicas del municipio fue acusado por una firma constructora local, al que le retiraron una obra recientemente. El denunciante dijo que sus problemas comenzaron luego que se negara a pagar dinero para la campaña.

El intendente Junín, Pablo Petrecca, tiene un nuevo dolor de cabeza. El Secretario de Obras Públicas, Diego Frittayón, fue denunciado por un contratista del municipio, quien lo acusó de haberlo chantajeado. Aldo Vera, el denunciante, acusó al funcionario de haberle quitado una obra por negarse a aportar dinero en la campaña.



La denuncia realizada de forma pública ocurre luego que la Secretaría de Obras Públicas rescindiera el contrato con la firma de Aldo Vera del nuevo edificio de la Escuela de Educación Técnica Nº 2 “Patricias Argentinas, en ejecución desde 2015. En los últimos días, distintos informes periodísticos dieron cuenta de los retrasos en la obra.



Tras la decisión municipal, Vera rompió el silencio. Dijo que el gobierno municipal no le paga hace tres meses, que la obra está ejecutada en un 80% y apuntó de lleno contra Frittayon. Señaló que sus problemas comenzaron luego que el funcionario municipal le pidiera dinero para la campaña de 2017 y él se opusiera.



"El que puso obstáculos y se negó a todo es Frittayón, porque en realidad él tiene una enemistad manifiesta conmigo desde el hecho que tuve una reunión un día y me pidió colaboración para la campaña política, fue hace más de un año, yo me negué. Al tiempo de eso me fui de vacaciones y me clausuró dos obras sin motivo de clausura. Yo lo llamé para pedirle explicaciones y después cuando vuelvo de vacaciones me encuentro con que me había hecho una denuncia por amenaza.



Un montón de cuestiones donde él tuvo que decidir personalmente y decidió siempre en contra mío. Esto no se supo nunca porque yo no quise hacer cuestiones judiciales porque yo lo que quería es terminar la obra bien", argumentó.



Asimismo, Vera explicó que la denuncia por amenazas en su contra fue desestimada y archivada.

Dijo, a su vez, que Frittayon intentó perjudicarlo a menudo retrasos de medición de ítem que no están pagados, de cómputos y demoras en los pagos. “Hay un certificado de mayores costos que presentamos que lo pagó siete meses después”, remarcó.



El contratista adelantó a Junín Digital que interpondrá un recurso para que se evalúe su tarea y que le paguen lo adeudado. Sostuvo que tiene gastos por mes de $120.000 sin contar los materiales, por lo que las demoras que arrastraba del municipio le suponía una gran complicación.



El municipio le otorgó la obra a Gas Junín S.A. Sin embargo, más allá de la denuncia pública, Vera también dijo que el gobierno municipal ya no le permite participar en las licitaciones públicas de la Ciudad.