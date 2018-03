POLÉMICA

Pacto fiscal: le exigen a intendente que adhiera “si no tiene nada que ocultar”

El legislador de Cambiemos Mauricio Viviani pidió que firme la adhesión al alcalde de Carlos Casares, Walter Torchio, que consideró la medida como "avasallante" de la autonomía municipal.

El diputado de Cambiemos Mauricio Viviani pidió al intendente de Carlos Casares, Walter Torchio (PJ), que adhiera al Régimen de Responsabilidad Fiscal que promueve la provincia de Buenos Aires para controlar los desbalances de las arcas locales.



“Si vos no tenés nada que ocultar, tenés un municipio ordenado, no tenés un crecimiento de la planta de empleados por encima de las necesidades, no veo por qué no adherir, si es a lo que básicamente te comprometes con la adhesión”, planteó Viviani.



El Régimen de Responsabilidad Fiscal –aprobado en 2017 junto al actual presupuesto- es resistido por sectores del peronismo, aunque otros ya lo han aceptado. Varios lo ven como una “intromisión” del gobierno bonaerense en la autonomía municipal. Torchio, por casa, mantiene esa opinión.



Para el legislador de Cambiemos, el Pacto Fiscal no es “forzado”, como dejó asentado el alcalde de ese distrito en recientes declaraciones periodísticas. Recordó que se enmarca en el acuerdo similar que celebraron 22 de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma bonaerense a fines del año pasado.



“Seguramente, él quiera seguir administrando los recursos de los casarenses como administro, sin ningún tipo de control los más de 4.8 millones de pesos que le envió su amigo Aníbal Fernández para mejorar el relleno sanitario y no solo que hoy no lo está pudiendo justificar, sino que está siendo investigado por el Juez Bonadío”, agregó Viviani, en relación al caso expuesto de La Tecla sobre irregularidades en el manejo de residuos.



El legislador, por último, enfatizó el trabajo realizado en la Cámara de Diputados y remarcó lo logrado en la gestión de Vidal como la limitación de los mandatos, la eliminación de las jubilaciones de privilegio y la baja del propio presupuesto de la Legislatura, “lo que significó un ahorro de más de 1500 millones de pesos en este 2018”. “Quizás él no lo sabe por qué sus diputados votaron en contra de estas propuestas”, chicaneó.