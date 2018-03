SIN CLASES

El conflicto docente escala: legisladores de Cambiemos se meten en la disputa

Con el paro decreto de 48 horas por los principales gremios docentes, legisladores de Cambiemos salieron a cruzar la postura intransigente, en línea con la Provincia. Baradel dijo que debe haber una oferta de más de 20%.

El conflicto docente en la provincia de Buenos Aires suma voces. Legisladores de Cambiemos se metieron en la disputa y salieron a criticar a los gremios docentes.“Hay que producir un cambio cultural y entender que la única salida de cualquier conflicto es el diálogo. Los acuerdos siempre se lograron con diálogo y no con paros. Tenemos que terminar con la lógica de que si no hay acuerdo, no comienzan las clases”, afirmó el diputado bonaerense, Guillermo Bardón.Bardón cuestionó la “postura intransigente” de los gremios docentes por plantear “el inicio del ciclo lectivo como fecha límite de una negociación”, y reclamó a los representantes de los maestros “continuar dialogando en la paritaria, pero con los chicos dentro de las aulas”.El legislador de La Plata pidió comprender "que se están haciendo todos los esfuerzos para pagar el mejor salario posible". [La Gobernadora] siempre ha expresado que los docentes deben ganar más, pero la realidad de la Provincia es que los años de desidia dejaron daños estructurales que no se solucionan de un día para otro".Otro legislador que opinó al respecto fue el legislador Guillermo Castello, dirigente, también, de la Coalición Cívica. En su cuenta de Twitter no dudó en calificar de "extorsivo" la medida de fuerza."Historia repetida: paro extorsivo, alumnos y padres rehenes, contenidos educativos que no se discuten, ausentismo que no se reconoce y desempeño que no se audita. No hay futuro posible con Baradel", enfatizó.En tanto, el líder de SUTEBA, Roberto Baradel, recalcó este sábado, en declaraciones a Fm La Patriada, que para para que se destrabe el conflicto "tienen que ofrecer más del 20% y cláusula gatillo"."Si realmente quisieran diálogo y resolver los problemas volvamos a 2016. Quieren quedarse con la Ley de Financiamiento Educativo y que cada provincia se arregle como pueda, como en los 90, librados a su suerte", dijo.