TERCERA SECCIÓN

Alfil de Cambiemos le marca la cancha a intendente peronista

Ever Van Tooren, le reclamó a Fernando Gray, mandamás de Esteban Echeverría, que “cumpla viejas promesas”. Le cuestionan el fin de las excepciones inmobiliarias en el distrito de la Tercera sección.

Desde las filas de Cambiemos en Esteban Echeverría, los concejales opositores al gobierno local de Fernando Gray impulsan un proyecto para establecer un nuevo código de planeamiento urbano. Conforme a lo destacado desde el bloque, el mismo fomenta el desarrollo con equidad y transparencia.

En ese sentido, Evert Van Tooren, referente de Cambiemos en la comuna, le reclamó al intendente Fernando Gray que “en la apertura de sesiones del año 2008 prometió, entre otras cosas, `desarrollar una planificación territorial y urbanística ordenada´, ya que como dijo `no se puede construir cualquier cosa en cualquier lugar´, y hoy, 10 años después, Cambiemos le dá la posibilidad de comenzar a cumplir algunas de sus promesas”.

Cabe destacar que el Bloque de Concejales del Frente Cambiemos solicitó una sesión especial a los efectos de promover el fin de las excepciones inmobiliarias y dar el debate por un nuevo Código de Planeamiento Urbano para Esteban Echeverría.

“De esta manera, se intenta evitar modificar el código cada vez con más frecuencia, mediante procesos poco transparentes, sin participación de la ciudadanía, sin un adecuado debate técnico y con aprobaciones sobre tablas que son forzadas por la mayoría automática del oficialismo local. Estoy convencido que Esteban Echeverría puede crecer y desarrollarse con equidad, con integración social y proyectos abiertos a los vecinos”, sentenció Van Tooren.

En el texto del proyecto, Cambiemos propone dar inicio dentro de los 60 días de aprobado, al proceso de elaboración participativa del nuevo proyecto de Código. Esto implica convocar a vecinos, profesionales, entidades intermedias, para que se expresen abiertamente sobre el futuro de su municipio.

Hasta tanto se concrete lo anterior, y a fin de evitar las “excepciones inmobiliarias”, se propone implementar un proceso de doble lectura, con primera aprobación, audiencia pública posterior, y la segunda lectura con una mayoría especial.

En la misma sintonía, remarcaron que la versión vigente fue promovida por el gobierno militar en 1979, y revisada parcialmente en 1989. “Tan absurda es la falta de actualización que, por ejemplo, aún integra disposiciones referentes al municipio de Ezeiza, emancipado en 1994” . señalaron.

“Es notoria la transformación que ha experimentado el territorio de Esteban Echeverría durante los últimos 40 años, y que continua hoy, más teniendo en cuenta que sólo está urbanizado el 50% de su espacio. Como referencia, la población creció de 180 mil habitantes (incluyendo a Ezeiza), hasta los casi 350 mil actuales”, detallaron desde el espacio.

Y agregan: “esto demanda inevitablemente evolucionar en el empleo de instrumentos de planeamiento territorial y ordenamiento urbano que permitan asegurar el uso proyectado del suelo, diversificar la oferta de tipologías de urbanización e implementar adecuados mecanismos de participación ciudadana que aseguren el desarrollo inclusivo del distrito, minimizando el impacto negativo de las intervenciones parciales, hechas a medida de proyectos particulares”.

“Salvo la actualización realizada en el año 1989, el Código ha sido siempre modificado a espaldas de los vecinos y objeto de incontables modificaciones casuísticas e inconexas. Este proceso se ha acelerado de forma alarmante en los últimos 10 años y ha resultado en un esquema de zonificación atravesado por suturas, forzadas por mayorías automáticas y trámites express” indicó Van Tooren.

En la misma línea, subrayaron que el Código de Planeamiento Urbano “es la norma que clasifica los usos del suelo de cada distrito y define en qué parte de su territorio se puede llevar a cabo cada actividad (residencial, comercial, industrial, etc.), y bajo qué condiciones, para que ningún uso o actuación (pública o privada) no sólo no afecte el adecuado desenvolvimiento de los otros, sino que los potencie generando sinergia entre los mismos”.

“Este Código organiza las actividades en el espacio, regulando su modalidad e intensidad, con el fin de procurar el desarrollo urbanístico sostenible, no sólo desde el punto de vista económico y productivo, sino principalmente desde el punto de vista humano”, sostienen desde Cambiemos.