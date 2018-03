INICIATIVA

Diputada K pide que la gente opine sobre el aborto legal mediante una consulta popular

Se trata de la escobarense Laura Russo. La legisladora pidió elaborar un proyecto de Ley donde se fije una consulta popular no vinculante para saber qué piensa la sociedad respecto del aborto legal. "Esta decisión no puede ser la conciencia de los legisladores, que sea el Pueblo quien decida", detalló.

El aborto legal copa de a poco la agenda política y una diputada nacional afín al kirchnerismo propone elaborar un proyecto de ley que active una consulta popular no vinculate para saber qué opina la sociedad con respecto al aborto legal.



Se trata de la escobarense Laura Russo quien apuntó: "La polémica está planteada y es que no es una decisión fácil. El aborto puede y debe estudiarse desde sus muchas aristas. Necesitamos un debate profundo".



En ese sentido, además, pidio "debatir con seriedad sobre salud, maternidad responsable, embarazo infantil y adolescente, feminismo, machismo, religión, ética, psicología".



Además, aseveró que "este debate deja en evidencia la deuda que tenemos como sociedad en torno a la educación" al tiempo que pidió que "no dejemos que la discusión por el aborto legal se convierta en cortina de humo para no hablar de ciertas cosas".

"El Presidente avaló el debate. Los bloques mayoritarios han librado la discusión a la conciencia de cada legislador. Y entonces pregunto: ¿257 “conciencias” van a decidir el curso del destino de 40 millones de personas? Si así fuera, no estaremos ante la convicción de un espacio electoral sino ante la suma de un puñado de concepciones individuales", precisó.

Para Russo "en épocas de influenciadores" no se puede permitir "que las opiniones personales empantanen esta decisión".



"Quienes ocupamos el lugar circunstancial de legislar, lo hacemos con el aval de la representatividad. Pues bien, no caigamos en la trampa. Cuando se nos pregunta nuestra posición sobre el aborto, escuchemos con humildad", esbozó.



Además, subrayó que "no es una pregunta personal, es una pregunta sobre la opinión de aquella porción de población que nos ha honrado confiándonos su voto. Legislar no es dar una opinión sino pensar en lo colectivo, que en este caso incluye a la mujer, al ser por nacer y a la salud pública. Pienso que es necesario escuchar y por eso propongo una consulta popular".

Por último recordó que "la consulta popular tiene el poder de las personas. Escuchemos a la gente. Salgamos de la pantalla de tv. Lo que pasa allí no siempre es la realidad. Abramos la mirada, escuchemos".



Y puntualizó: "Esta decisión no puede ser la conciencia de los legisladores, que sea el Pueblo quien decida. Propongo entonces este proyecto de Ley: una consulta popular no vinculante. Que todo el país se exprese y que todos los legisladores escuchemos la voz de la mayoría".