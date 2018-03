CONFLICTO

Confirmado: los gremios docentes van al paro y no comenzarán las clases el lunes

El Suteba de Roberto Baradel aprobó un paro por 48 horas para los días 5 y 6 de marzo y llevará la propuesta al Congreso de CTERA. Udocba también declaró una huelga los días lunes y martes. En tanto, la FEB para el lunes. Rechazan la oferta del gobierno de Vidal luego de tres encuentros de negociación paritaria.

El plenario deresolvió no comenzar las clases el próximo lunes 5, como estaba programado,Los docentes decidieron iniciar un paro por 48 horas para el lunes 5 y martes 6, propuesta que llevará al Congreso nacional de CTERA:La medida fue tomada esta mañana, luego de que en la jornada de ayer tuviesen lugar las asambleas en todos los distritos del territorio bonaerense.Allí se debatieron las acciones a seguir ante el fracaso de las negociaciones paritarias, "estancadas por la falta de responsabilidad del Gobierno Provincial, sumado al incumplimiento de la ley por parte del Gobierno Nacional ante la no convocatoria a Paritaria Nacional", aseguraron.Por su parte, laanunció un paro de 48 horas a partir del lunes, por lo cual los maestros agrupados en ese sindicato no iniciarán las clases., argumentó.En el tercer y último encuentro con los sindicatos, la administración bonaerense volvió a ofrecer un aumento salarial del 15% más el reconocimiento anual por presentismo de hasta $6.000 por año, incluyendo una cláusula que permita revisar el acuerdo en el mes de octubre en función de la inflación acumulada.En tanto, la, decidió realizar un paro por 24 horas, que tendrá lugar el lunes 5.