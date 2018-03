SIMBOLISMOS

Los K, aplazados en respeto: el increíble "vómito de avión" de Saintout

El discurso de María Eugenia Vidal tuvo unos buenos minutos dedicado al conflicto docente, y fue ese el momento en que los legisladores de Unidad Ciudadana, en particular los diputados, se comportaron de la manera más desubicada, porque en general, el comportamiento fue flojo.

Interrupciones, burlas y hasta insultos salieron de las bancas que ocupan los representantes kirchneristas en la Cámara baja. Los principales protagonistas de los exabruptos fueron Miguel Funes y la capitana del equipo, la decana de la Facultad de Periodismo de la UNLP,El primero, por ejemplo, cuando la mandataria mencionó en su alocución que se había reunido con un joven ex adicto a las drogas, se animó a soltar el nombre de un alto funcionario provincial, lo que provocó carcajadas subidas de tono en el resto de los integrantes de la bancada.El dirigente K del gremio La Bancaria fue también el lider en varias ocasiones de un exagerado e irónico "Vamos Mariu", que al igual que el chiste no del todo gracioso provocó risotadas en sus colegas.En tanto, en lo que respecta a la titular del bloque, cruzó algún que otro epíteto con los hinchas del oficialismo que habían copado las gradas, mientras estos cantaban exultantes "Olé, olé, olé, Mariú, Mariú". A la blonda kirchnerista le llamó la atención -mucho- el apodo de la Gobernadora y lo hizo saber a través de ampulosos gestos.Si de gestos ampulosos se trata, el primer puesto se lo lleva la mismísima Saintout, que en medio de un cerrado aplauso para Vidal, tras buscar una mirada cómplice y luego de dar a entender que no podía creer tanto halago para la oradora, colocó las manos cerca de la boca e hizo como que vomitaba., refutó un allegado a UC que tuvo acceso al video. Y segundos después quedó anodadao y en silencio. Alguien cercano a la bancada de Cambiemos -Prensa en este caso - que también chusmeaba las imágenes, señaló que, cerró entre risas.En resumen, los reclamos del kirchnerismo, totalmente válidos. Los mismos fueron expresados con sumo respeto en la conferencia de prensa posterior a la Asamblea. El problema estuvo en la Asamblea justamente. En el durante. Si no fue papelón, pegó en el palo.