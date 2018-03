INTERNA

Alfonsín 3.0: críticas al radicalismo, el fantasma de la alianza UNEN y el camino a 2019

El exdiputado nacional es uno de los radicales más críticos, si bien sostiene que “por ahora” no rompe con Cambiemos, levanta la voz para expresar su malestar. El escenario y las estrategias para una posible contienda a futuro.

La oposición no sólo es peronista. Aunque hoy lo parezca, en el camino al 2019, es probable que aflore un nuevo frente electoral que agrupe a dirigentes “progresistas”, una especie de UNEN renovado, pero sin Elisa Carrió, por supuesto.

Con el Frente Renovador a punto de implosionar, Margarita Stolbizer ya tantea el panorama y decidió sentarse en una mesa con Martín Lousteau, Ricardo Alfonsín y Miguel Lifschitz.

“Nosotros venimos de UNEN, fui diputado por esta alianza y no renové ahora ya que no creía que fuera la mejor contribución que le podía hacer a la Unión Cívica Radical y a Cambiemos. No siendo diputado, tenía mayor libertad para señalar lo que, desde mi punto de vista, son graves errores, como los que está cometiendo la UCR hacia dentro de Cambiemos”, expresó Alfonsín a La Tecla.

Fiel a su estilo crítico, el hijo del expresidente radical consideró que Cambiemos fue conformado “con gente que piensa diferente a nosotros para competir con quienes piensan igual a nosotros. Somos bastante originales. Procuramos garantizar la alternancia, que tiene que ver con la República.

No están despejadas aún las amenazas que atentan contra la misma. El día que se despejen, la UCR tendrá que repensar las políticas de alianza”.

“En el partido hay una pregunta prohibida: cuando esas amenazas se despejen, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a seguir reuniendo con quienes piensan diferente o con quienes pensamos igual? Yo creo que no, que no es lo que corresponde, y eso tiene que ver con nuestra identidad”, disparó.

De esa manera, sentenció: “días atrás, Cornejo dijo que había que consolidar el espacio y que más adelante se vería. Si hubiese sido sincero, entonces habría dicho, ‘veremos qué pasa más adelante con las encuestas; si nos dicen que es conveniente seguir con los aliados, seguiremos’”.