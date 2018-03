APERTURA SESIONES ORDINARIAS

Los ejes del discurso de Vidal: palo a gremios docentes y reforma del Código Procesal Penal

El discurso comenzó a las 18:15 y fue presenciado por todo el gabinete bonaerense más algunas figuras del equipo de Mauricio Macri. El recinto de la Cámara baja bonaerense estuvo repleto de gente. Los legisladores massistas recibieron a la mandataria con carteles en protesta del cierre de escuelas. Vidal anunció cambios profundios en Justicia; dijo, como Macri, que lo peor ya pasó; y habló con vehemencia sobre la situación docente. Su discurso se prolongó por 45 minutos.

Pasadas las 18:15 horas, la mandataria provincial desembarcó en el recinto y comenzó a dar su discurso de apertura del 146° periodo de sesiones ordinarias.



La gobernadora bonaerense comenzó agradeciendo: “A todas las fuerzas políticas por sancionar el presupuesto y otros proyectos importante que buscan devolverle a los bonaerenses la confianza en los gobernantes como la ley de eliminación de las jubilaciones de privilegio y la reducción de cargos y gastos política, les estamos diciendo a los bonaerenses que no hay ventajas ni privilegios para nadie”.

Y agregó: “Quiero agradecerle a todos los intendentes porque hicimos obras en los 135 municipios Obras concretas. Agradecer al Presidente porque estuvo al lado de los bonaerenses en el reclamo por la recuperación del Fondo del Conurbano”.

”De todas las provincias del país la nuestra era la única que recibía la mitad de lo que aportaba, durante muchos años solo importó el voto de los bonaerenses y ahora con este nuestro reclamo ganamos autonomía, no vamos a depender nunca más de nadie, este año vamos a recibir el mismo fondo que el año pasado, antes el gobierno nos transfería, el Fondo del Conurbano la garantiza por coparticipación por eso tenemos que seguir siendo responsable con los recursos”, sentenció.

Además, Vidal agrdeció a los bonaerenses “porque a pesar de ser atravesado por cambios profundos, nos volvieron a dar su voto, sé que hacen se hicieron grandes esfuerzos, lo sé porque sigo estando en la calle pero también sé que en dos años bajamos la inflación casi a la mitad y que este año va a seguir pasando, lo más duro ya pasó, no vengo a decirle que la Provincia está de pie”.



“Por primera vez en mucho tiempo pusimos la verdad sobre la mesa, como la pelea que estamos dando. Todos sabemos que esta era la Provincia de los imposibles, imposible que gobernara, de dar pelea contra las mafia, imposible empezar y terminar obras y hacerlo con transparencia y lo que estamos haciendo juntos es hacer posible lo imposible”, aseveró Vidal.

En ese sentido, la mandataria provincial consideró que “en dos años ya no va haber un solo bonaerense que no sea atendido en las guardias de emergencia”.

Acto seguido, Vidal hizo eje en destacar la calidad de las obras públicas y apuntó que “en la Provincia llena de carteles de obras que nunca terminaban hoy hay 1300 obras que empezaron y terminaron. En la provincia donde la ruta 6 se anunció 5 veces hoy la estamos haciendo bien y estamos en obra en más de 20 rutas nacionales y provinciales”.

“En dos años habilitamos más kilómetros de ruta que en 8 de la gestión pasada. Cada una de estas obras es una respuesta a los familiares de víctimas de tránsito”, apuntó. Además le habló al sector agropecuario: “La Provincia se va a hacer cargo del mejoramiento de 12 mil kilómetros de caminos rurales hasta el 2019”

“A los pequeños y medianos productores agropecuarios quiero decirles que no están solos, vamos a seguir ayudando con las obras en contra de las inundaciones”, deslizó.

Además, Vidal también destacó el corrimiento del puntero como actor social para que en lugar de él llegue el Estado: “Tener un plan no es tener un proyecto de vida, sino un sostén. No es un regalo”. Además, aseveró que “vamos a abrir 50 oficinas móviles en lugares pobres del Conurbano, pero no alcanza con oficinas, hace falta seguridad y protección a los chicos que las bandas convierten en soldaditos en esos barrios, como me dijo un exadicto que la banda narco puso una bomba química que es el paco y que nos está matando a todos”.

“Hicimos 48 mil operativos y derribamos 48 bunkers pero no alcanza, por eso la Provincia va a sumarse a un plan de integración de barrios populares y así vamos a lograr que tengan acceso al servicio público”, detalló la mandataria.

Sobre el sistema de Salud provncial, Vidal destacó que “en la Provincia donde no podíamos llamar a nadie cuando teníamos un accidente en la calle, hoy el SAME llega a más de 8 millones y medio de vecinos en 43 municipios. Y en dos años ya no va a haber más bonaerenses que no sean atendidos en una emergencia”.



Y agregó: “En la Provincia de las UPA y los hospitales en riesgo de demolición, hoy tenemos 30 guardias hechas a nuevo y para 2019 van a ser todas”.

Además, detalló que “en la Provincia donde el crédito hipotecario había desaparecido, en 2017 más de 33 mil familias tuvieron acceso al crédito para comprar su casa y 11 mil de esos créditos los dio el Banco Provinca”.

En tanto, Vidal no olvidó hablar de los programas alimentarios que financia su gobierno y explicitó que “donde no se daban altas en programas alimentarios desde 2011, triplicamos el monto de los programas sociales y aumentamos un 40% los beneficiarios”.



“Donde los chicos en los comedores escolares almorzaban por $6,30, aumentamos un 160% los recursos y sumamos 80 mil alumnos nuevos. Ahora no solo comen arroz y fideos, también reciben carne, lácteos, frutas y verduras.

En otra fase de su discurso, Vidal se refirió al conflicto docente y le habló a los sindicatos a quienes acusó de “poner de rehenes los alumnos”.



“Cada febrero los padres tienen incertidumbre de si empiezan las clases, no se trata de cuando se empezó a discutir la paritaria, se trata de que los maestros trabajan todo el año y no puede haber fecha límite, dialogamos con 36 gremios y ninguno tiene fecha límite”, se quejó.

Además les enrostró que “el salario de los maestros nunca perdió poder adquisitivo durante toda nuestra gestión, siempre se la equiparó a la inflación, los docentes terminaron cobrando un 25% de aumento igual que el resto de los trabajadores de la Provincia que no hicieron paro”.

Y prosiguió: “Claro que tenemos que dialogar y ponernos de acuerdo pero con la prioridad de que el centro del debate son nuestros alumnos y si son ellos lo más importante es que empecemos a reconocer una realidad que nos interpela y es que cada vez más familias eligen la escuela privada y no la pública”.

“Por eso cada vez más la escuela pública queda como opción de chicos cuya familia son vulnerables. La mitad de los chicos que empiezan la secundaria publica en la Provincia no la termina y de la mitad que lo hace un 54% tiene dificultades para comprender textos”, detalló.





“No estamos discutiendo que un docente pueda enfermarse, estamos discutiendo es el 17% de ausentismo”, enfatizo Vidal al tiempo que agregó que “más allá de als diferencias el fondo de la discusión es que no todo da lo mismo, si los adultos no nos podemos poner de acuerdo en esto, no vamos a poder ponernos de acuerdo en cómo mejoramos la educación de los chicos”.



Por otra parte, Vidal avisó que enviará reformas: “Vamos a enviar la reforma del Código Procesal Penal”, apuró. En ese aspecto, sostuvo que “no puede ser que una persona acusada de un delito grave tenga la posibilidad de preguntarle 7 veces a un juez si es culpable o inocente, debemos poner énfasis en la elección de jueces y que aquellos que no cumplan su tarea como es debido puedan permanecer por vida en sus cargos. Se trata de dejar atrás la lógica del corto plazo y pensar en lo mejor para los bonaerenses”.





Enfilando hacia el mensaje final, Vidal resaltó que "la Provincia que queremos no se hace con agresiones, grieta o chicana, se hace entre todos, juntos y sabiendo que cada uno tiene algo para parender del otro y que cuando se trata de mejorarle la vida a millones de personas las ideas no tienen dueño”.

“Con aciertos y errores voy a seguir recorriendo la Provincia y siempre dando la cara, compartiendo la alegría de las cosas que vamos logrando, ahí nos vamos encontrar y nos vamos a decir que valió la pena porque esta vez es de verdad y es para siempre”, puntualizó Vidal.