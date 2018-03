ASAMBLEA

El equipo vidalista y otras perlitas: el color del discurso

Antes de salir de la Gobernación, los funcionarios se tomaron una foto cual equipo de fútbol. El operativo contención de legisladores de Cambiemos. Y el grito de aguante final, entre otros.

"Ole, ole, ole...Mariu, Mariu!!". El grito de respaldo sobre el final resumió a viva voz lo que siente los dirigentes y simpatizantes de Cambiemos sobre la mandataria, que tiene la mejor imagen del país. Los cánticos no se habían escuchado así en los dos mensajes previos.Mientras la Gobernadora pronunció su discurso, legisladores de Unidad Ciudadana le reprocharon cosas a los gritos, mientras los dirigentes de Cambiemos llamaban a silencio. El pico de entredichos se dio cuando la Gobernadora destacó que creció la matrícula privada con respecto a la pública. "Grande, Mariuu", gritó el diputado camporista, Miguel Funes. Ironía pura. Su par Susana González lo retó luego. "No podes gritar eso".La anécdota de Vidal sobre el joven ex adicto que recibió en su oficina fue motivo de murmullos y burlas. Incluso, un dirigente opositor se animó a lanzar el nombre de un funcionario. Las risas se prolongaron.En el final, los legisladores de Cambiemos se mostraron un poco molestos por “el mal comportamiento de los kirchneristas" mientras la mandataria hacía su presentación. Desde Unidad Ciudadana no dejaron de hacer notar su presencia con acotacioines y algunos abucheos. también llamó la atención la gesticiculación constante de Florencia Saintout, titular de la bancada. en un momento hizo un gesto para que se diera a interpretar que la gobernadora estaba loca.El jefe de Gabinete bonaerense, Federico Salvai, mostró su mando de capitán poco antes de la Asamblea. Publicó en su cuenta de Instagram una foto con todos los ministros y él en el centro. "El equipo", distinta frase del macrismo, se proyectó. Hernán Lacunza (Economía), Javier Tizado (Producción) y Gabriel Sánchez Zinny (Educación) los que quedaron abajo.Gastón Granados, hijo del emblemático intendente de Ezeiza y funcionario municipal, participó del acto. Varios cuenta que lo vieron muy entusiasmado con el discurso de la Gobernadora, a tono con la distancia que mantiene su padre respecto del PJ.La diputada oficialista Sandra París se presentó con un llamativo (por lo colorido) vestido, lo que despertó el comentario de algunos legisladores que chicanearon a la colega.Muchas de las quejas de la oposición se quejaron porque no les dejaron invitar a gente para que presenciara la sesión “mientras el oficialismo se encargó de llenar los palcos". Desde esos palcos provinieron los vítores para la mandataria.El desalojo del palacio fue rápido, y antes de volver a la Gobernación, María Eugenia Vidal mantuvo un breve encuentro con el vicegobernador Daniel Salvador y con el presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Mosca, en las oficinas de la presidencia de la Cámara baja.