El discurso de Vidal visto por la oposición y el oficialismo: críticas y diferencias

A raíz del discurso de la Gobernadora no faltaron los dirigentes que salieron a cruzar la mandataria por las redes sociales. Qué dijeron

@mariuvidal "No todo da lo mismo" estamos de acuerdo, no es lo mismo una escuela abierta que una escuela cerrada, sin escuelas no hay Educación posible.#AsambleaLegislativaBA #VidalCierraEscuelas #VidalMiente pic.twitter.com/skZ1qC2UdU — Juan Debandi (@JDebandi) March 1, 2018

"Porque nuestros jefes no están en este recinto". Y no..Magneto no esta acá... En #AsambleaLegislativaBA #VidalEsMacri — Male Defunchio (@MaleDefunchio) March 1, 2018

Discurso de Vidal : Anuncios que son solo expresiones de deseo que chocarán con la pesima politica economica del gobierno.! pic.twitter.com/KCw2aJwEFq — José Luis PALLARES (@joselpallares) March 1, 2018

"Nuestros jefes no están en este recinto. Los verdaderos protagonistas son los bonaerenses que se levantan todos los días a trabajar más de 10 horas y también los que no tienen trabajo y se sostienen con un plan." @mariuvidal en la #AsambleaLegislativa #1MJuntos — Alejandra Lorden (@AleLorden) March 1, 2018

La oposición aprovechó la oportunidad. Varios legisladores ni siquiera esperaron al término de la sesión para expresar su disconformidad con el mensaje de la Gobernadora. Educación fue uno de los temas que más disparó controversias.Rápido de reflejos, el Frente Renovador se apuró a sacar un comunicado. "Luego de escuchar los discursos de hoy no tengo dudas que a Macri y a Vidal la ficción cada vez le queda más lejos de la realidad. El Presidente y la Gobernadora viven en Macrilandia, la tierra de ensueño para los ricos y pasó a ser una pesadilla para jubilados, para alumnos, docentes, para los que perdieron sus empleos y para el que lo tiene y teme perderlo", afirmó el diputado massista, Jorge D´Onofrio.En tanto, el presidente del bloque massista, Rubén Eslaiman, aseveró que "el discurso me decepcionó" al tiempo que agregó que "esperaba que dijera cuando iba a resolver el tema de las apritarias docentes y que el lunes comenzaban las clases, siento que escuhé a la mejor discípula de Macri, Vidal es Macri y también es Scioli".También el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Manuel Mosca, habló sobre el discurso y banco lo dicho por Vidal: "Lo más importante es que el objetivo de la Gobernadora es ver como la Justicia está más erca del vecino".En tanto, otro de los que defendió a la mandataria fue el diputado provincial Mauricio Vivani destacó que "fue un discurso basado en la realidad porque es la Gobernadora que conoce todos los puntos de la provincia de Buenos Aires y habla con la gente y eso le da un plus que es saber cuáles son las necesidades y los reclamos".Teresa García, presidenta del bloque de senadores de UC FPV, señaló que “entre los temas que abordó Vidal no mencionó cuestiones centrales como el endeudamiento de la Provincia que es muy importante para el futuro de los bonaerenses, ni hizo mención a cuál va a ser el destino de los recursos conseguidos de Nación pero, fundamentalmente y a pesar de que le dedicó más de 14 minutos, cuando habló de la Educación no mencionó en absoluto, el punto crítico antes de empezar las clases como es el cierre, la fusión y la reorganización de escuelas rurales y del Delta que aún queda por resolver”.“La Gobernadora habla de educación de calidad pero en la vida real cierra escuelas de la Provinci. Vamos a citar a varios de sus ministros y a interpelarlos en el recinto”, concluyó García.La titular del bloque de diputados bonaerense de Unidad Ciudadana FPV PJ, Florencia Saintout consideró que “la Gobernadora no dijo que en la mayoría de familias bonaerenses hay alguien que ha perdido el trabajo, que a muchas familias la plata no le alcanza. No explica que están cerrando escuelas por primera vez en la historia de nuestra Provincia; la Gobernadora tampoco no habla de que se subejecutó el Presupuesto de Salud”. “Además es muy grave que María Eugenia Vidal haya dedicado una buena parte de su discurso a la estigmatización de la Escuela Pública y de los docentes”, opinó la legisladora.