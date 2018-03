SEQUIA

"Sorprende que Gobernación no dé ninguna señal, pedimos cordura", dice la Sociedad Rural

En declaraciones a La Tecla, el presidente de la entidad en la provincia de Buenos Aires, Osvaldo Simiele, pidió que el Ejecutivo prorrogue el vencimiento del Impuesto Inmobiliario Rural. Y también dirigió una solicitud similar a los municipios con las tasas.

Pese a las recientes lluvias, la sequía que afecta a productores de todo el país y de la provincia extiende consecuencias económicas, que aún no se pueden dimensionar del todo. En ese marco, las asociaciones rurales reclaman más presencial del Estado., y me hago responsable de lo que digo,, cuando en una semana va a vencer el Impuesto Inmobiliario Rural" afirmó a, presidente de laMientras hay expectativa por el mensaje de la Gobernadora de este martes, desde la dirigencia rural le piden considerar el tributo que se incrementó un 50% este año a raíz de las reformas impositivas introducidas en diciembre."No queremos que nos saquen el impuesto. De ninguna manera. No queremos prebenda. Sí, por favor, prórroga de plazo. Los vencimientos de la semana que viene o de la otra que por lo menos se corran 120 o 180 para que [los productores] hagan un activo, vendan en algo y puedan pagar. O un plan de pagos", dijo Simiele.El dirigente de la Sociedad Rural, enfatizó que el país ". Y señaló que el productor chico es el que más a sentir los resultados. "No va a desparecer pero lo va a dejar knock out".El pedido dirigido a María Eugenia Vidal también tiene correlato en los municipios con la llamada Tasa Vial, dedicada a los caminos rurales, y que es el eje de gran parte de las economías producidas.. Nadie dijo absolutamente nada. Miran para otro lado. Si no pagamos al día siguiente hay recargo y a los 15 días o un mes hay intimaciones. Eso es lo más doloroso. No hay acuso de recibo de los gobiernos municipales de la Provincia, que tiene mayor responsabilidad", agregó Simiele.El presidente de la Sociedad Rural bonaerense remarcó, en esa línea, que la Gobernadora contemple que el campo es "un sector que los apoyó enormemente".