ESCANDALO

Intendente negó la contratación de una empresa local de choferes y casi lo muelen a piñas

Gustavo Barrera, el jefe comunal peronista que gobierna Villa Gesell le dio el servicio de transporte escolar a una empresa foránea y los choferes gesellinos casi se lo comen crudo. Tanto él como su jefe de Gabinete, Cristian Angelini, debieron salir escoltados por la policía.

En efecto, Barrera y el jefe de Gabinete, Cristian Angelini, debieron salir escoltado por la policía y ser subidos a un móvil especial de la fuerza de seguridad para ser trasladados a sus respectivos hogares cuando un grupo de manifestantes mandados por Sergio Medina, secretario general de la UTA Mar del Plata.

Video: MinutoG

Incluso, por fuera de los forcejeros , hubo entre los manifestantes y la policía algunos golpes de puños y gases lacrimógenos y cuando el propio Barrera se subía al móvil en cuestión un manifestante se sentó en el capó al grito de "vos no vas a salir".



Cabe destacar que los trabajadores, enrolados detrás de la Unión de Tranviarios Automotor (UTA) habían acampado desde hoy a la madrugada en las afueras del Municipio.



La medida buscó sumar presión para que Barrera no concediera ese servicio a una empresa no gesellina pero el objetivo no llegó a buen puerto.



Cabe destacar que desde hacía más de 3 semanas, existe una verdadera crisis dentro del transporte geselleino debido a que la concesión fue retirada por la gestión local luego de que el Ejecutivo acusara a la UTA de buscar imponer que dicho servicio sea prestado por la empresa "25 de Mayo" una empresa con el cual Medina mantiene lazos estrechos.



La gestión de Barrera no le concede la prestación debido a que dicha compañía tiene varias denuncias en su haber.