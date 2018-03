CONGRESO

Macri abrió las sesiones con un discurso centrado en la inflación, el aborto y una reforma penal

El presidente de la Nación encabezó la Asamblea Legislativa. Brindó estadísticas sobre el crecimiento del país en materia económica y vaticinó una baja en la inflación. Anunció el envío de un proyecto de ley para extender la licencia por paternidad y recordó a los tripulantes del ARA San Juan. Lo más destacado.

El presidente de la Nación, Mauricio Macri, encabezó la apertura de un nuevo período de la Asamblea Legislativa. "Quiero", dijo el mandatario antes de iniciar con su discurso oficial.“Gracias, gracias, gracias. Estamos acá gracias al esfuerzo de todos. Lo peor ya pasó y ahora vienen los años que empezamos a crecer. Como lo siente aquella familia que no tenía agua ni cloacas, y ahora las tiene”, señaló en principio.En esta línea, destacó: "Llevamos adelante un camino de desarrollo, para combatir la pobreza y que nadie quede atrás. Detrás de cada transformación está la responsabilidad y el amor en que he tomado esta tarea. Siempre pienso qué es mejor para los argentinos"."Algunos nos critican por ir demasiado lento, y otros por ir muy rápido. Si nada hubiese cambiado estaríamos como un país hermano que está en desintegración social. Elegimos el cambio con gradualismo, tenemos, y convertirnos en un país confiable"."Tenemos que evitar los pronósticos apocalípticos. Quiero proponerles una agenda de trabajo que nos ayuden a seguir creciendo".Dentro de esta agenda, el presidente destacó, en principio, un Estado transparente, "al servicio de la gente, que dé herramientas para mejorar las vidas de los argentinos". En esta línea, destacó el decreto antinepotismo que restringe el nombramiento de familiares. "Queremos una ley de integridad pública", dijo Macri."No podemos gastar más de lo que tenemos", indicó al reivindicar el Pacto Fiscal firmado con las provincias.Además, señaló que lay vaticinó que “la de este año va a ser menor que la de 2017. Queremos que la inflación sea nunca más un instrumento de la política, como lo es desde hace más de 70 años. La inflación castiga a la mayoría y nos mantiene presos al corto plazo. No podemos tomar crédito, ahorrar. Esto también está cambiando"."Laque tiene media sanción va a permitir un crédito hipotecario para canalizar el ahorro de los argentinos, especialmente a las PYMES. Le pedimos al Congreso que la tenga entre sus prioridades"."Vamos a impulsar una ley para que lossin perder sus años de antigüedad. No podemos permitir que una mujer gane menos que un hombre, no es justo y según el INDEC estas diferencias llegan hasta el 30 por ciento. Tengan mi compromiso para que el salario igualitario sea una realidad”."Y tampoco es justo que los padres tengamos sólo dos días para estar con nuestros hijos recién nacidos.", anunció el mandatario nacional.Además, informó la decisión de preservar una parte importante de Campo de Mayo y transformarlo en un Parque Nacional. “Será uno de los parques nacionales urbanos más grandes del mundo y parte del sistema de áreas protegidas del área metropolitana"."Es importante que avancemos en la Extinción de dominio y que el. OtraEl centro de la reforma es pasar del modelo actual, en el que son los jueces los que investigan y los que después deciden, a un modelo más rápido, que les da más protagonismo a los fiscales"."La seguridad y la lucha contra el narcotráfico son dos de las demandas más grandes de los argentinos. Por primera vez tenemos una estrategia nacional para abordar estos temas. Esta estrategia está funcionando. Las incautaciones de droga son récord, más de 300 toneladas, la"."Vamos a impulsar un proyecto de Código Penal, que por primera vez introduzca penas fuertes a los conductores que ponen en riesgo la vida de los demás por manejar alcoholizados, bajo el efecto de las drogas, o superando ampliamente la velocidad permitida"."Tenemos que trabajar por la igualdad educativa para que todos los chicos, especialmente los más vulnerables, puedan acceder a una educación de calidad.Vemos con agrado que el Congreso lo incluya en su agenda de este año. Espero que se escuchen todas las voces y se tomen en cuenta todas las posturas"."Sobrepasamos la cantidad de personas empleadas en 2015.Estamos en la dirección correcta, estamos madurando, nos dimos cuenta que crecer depende de nosotros, sin patoterismos ni extorsiones"."Los invito al entusiasmo del hacer, al orgullo de pertenecer a la generación que está cambiando la Argentina para siempre. Los necesitamos a todos, nuestros verdaderos enemigos son la resignación. Los argentinos unidos somos imparables".