FRENAR LA IMPLOSION

Bajada de línea: en medio del coqueteo con los K, Massa reunió a su tropa de intendentes

Mientras varios de sus alfiles se muestran con dirigentes del kirchnerismo, el tigrense volvió de Nueva York y juntó a los jefes comunales del Frente Renovador. La unidad peronista y la agenda 2018.

Luego de que uno de sus más fieles soldados se mostrara en un evento organizado por la bancada kirchnerista,para bajar línea y delinear lo que será la agenda para 2018.Según pudo saber, el encuentro tuvo lugar en Chascomús este miércoles por la noche, donde dijeron presente Julio Zamora (Tigre), Javier Osuna (Las Heras), Alexis Guerrera (General Pinto), Sandra Mayol (Monte), el anfitrión Javier Gastón, Facundo López (Necochea); Carlos Pugleli (San Andrés de Giles); Guillermo Britos (Chivilcoy) y Germán Di Césare (General Alvarado).La asistencia fue casi perfecta, puesto que el único ausente en el cónclave fue el jefe comunal de San Fernando, Luis Andreotti.Si bien los intendentes aseguraron que el encuentro tuvo como objetivo, lo cierto es que se analizó el presente (complicado) del Frente Renovador.Cabe destacar que luego de la derrota del año pasado, que dejó sin cargo a su líder, ely son varios los dirigentes que tienen la intención de sumarse a un gran frente opositor peronista.Según confiaron a este medio, la idea es confluir en un sector que mantenga una línea nacional con el Partido Justicialista, pero que no signifique un matrimonio en sí mismo. “No tiramos piedras pero tampoco podemos arrodillarnos y votarles todo a Cambiemos”.La reunión peronista de la que participaron kirchneristas y también massistas sigue en la UMET dio que hablar, sobre todo para adentro de los diversos espacios. Por ejemplo, en el Frente Renovador, la presencia de los diputados Felipe Solá y Daniel Arroyo generó duras críticas, pero no todos están de acuerdo con rechazar el acercamiento de las partes.Uno de ellos fue el diputado provincial Jorge D’Onofrio, fiel soldado de Sergio Massa, quien en los últimos días no sólo se mostró a favor de la unidad peronista, sino que también se muestra cada vez más cerca del kirchnerismo Por caso, este miércoles se lo vio en el foro de debate organizado por Unidad Ciudadana, para rechazar los cierres de escuelas y grados en la Provincia.Cabe recordar que, en diálogo con LaTecla.info, D'Onofrio planteó que "No soy quién para poner límites, no soy quién para decir 'todos juntos, pero sin fulano o mengano’, hay que terminar con esa pavada. Esos límites los pone después la ingeniería electoral en una Primaria o el método que se utilice para decantar quien conduce y quien acompaña".