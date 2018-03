MEJORA LA RELACIóN

Elecciones 2019 a la vista: el peronismo le golpea la puerta y el campo invita a pasar

La famosa resolución 125 y el voto no positivo de Cobos, marcaron una época en la que el peronismo (sobre todo el kirchnerismo) y el campo quedaron en una relación que difícilmente podría ser peor. De todos modos, el nuevo PJ tiene decidido intentar y tarde o temprano conquistar al agro bonaerense.

Con ese y otros propósitos es que el vice del PJ, Fernando Gray, mantuvo un encuentro de trabajo con miembros de la asociación de productores porcinos Aproporba y FEBAPRI, en donde analizaron la situación actual del sector y aspectos de los cambios culturales de consumo, en el marco de las mesas técnicas de trabajo que Gray viene realizando.

Participaron también, los intendentes Gustavo Arrieta (Cañuelas); Walter Torchio (Carlos Casares); y Eduardo Santillán (Adolfo Gonzales Chaves); el Presidente de APROPORBA, Alejandro Lamacchia; el Vicepresidente de FEBA, Irineo Quiñones; y el secretario de FEBAPRI, Roberto Miskus.

Tal como informó este medio tiempo atrás, el partido busca tender puentes para acercarse al que supo ser un aliado clave del oficialismo durante su campaña, pero que hoy muestra disconformidad con la situación, sobre todo en lo concerniente a los impuestos.

“Hay muchos problemas. Tenemos inundaciones, sequías, incendios, problemas serios con el tema de las tarifas y la cuestión tributaria, que está terrible”, afirmaba Jorge Solmi, coordinador bonaerense de FAA. “El Gobierno se está equivocando en ser inflexible y tratar a todos los productores por igual, porque no todos tienen la misma capacidad”, agregó.

En la misma línea, el titular de Carbap, Matías de Velazco, aseguraba que con el aumento del Inmobiliario Rural, el gobierno bonaerense mostró que “está yendo a contramano de lo que dicen a nivel nacional”, y cuestionó que, tras el anuncio de la medida, salieron a “buscar un diálogo que no se dio”. Añadió: “Nos cuesta llegar a la Provincia. Desde la dirigencia estamos preocupados, y las bases, también”.

En ese entonces, el peronismo conformaba un Grupo de Trabajo de Propuestas para el Campo. ¿Quiénes son los integrantes? Los mismos que protagonizaron el encuentro llevado a cabo ayer con las diferentes agrupaciones y la asociación económica FEBA.

“Soy partidario de que tienen que ser caras nuevas, interlocutores nuevos, porque puede ser difícil entablar una relación si se discutió mucho. Hay que ir por alguien más neutro que sea el nexo para acercar posiciones y hacer una propuesta”, afirmaba el alcalde de carlos Casares, Walter Torchio, consultado por la reticencia del agro para con los K.

Por su parte, el presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), Matías de Velazco, señalaban que "desde Carbap creemos que es necesario que haya una alternativa de poder, pero tiene que ser una alternativa lógica, y, claramente, el kirchnerismo no lo es.

Crítica va, crítica viene, los peronistas buscan no mostrarse kirchneristas y por eso es que se sienten con confianza a la hora de tocarle la puerta al campo. Todavía no hubo foto con las grandes agrupaciones, pero por algo se empieza. El campo, según los analistas, todavía es de cambiemos; pero si la situación económica no mejora, la mano puede variar. Y ahí estará el pJ, agazapado.