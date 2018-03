ENTREVISTA

“Si Cristina y la decadencia no se corren, no hay chances de ganar en 2019”

Mano a mano con La Tecla, el escritor y pensador peronista, Julio Bárbaro, hoy cercano al massismo, fustiga con furia a la ex presidenta y a todo el kirchnerismo. ¡Un presidenciable de cara a 2019? Miguel Pichetto. A Randazzo no lo cuenta adentro porque dice que "es gorila"

-¿Hay posibilidades de un peronismo unido después de lo que se vio del acto de Moyano?

-Eso no era el peronismo. A La Cámpora no la dejaron ni subir el escenario.

-¿Qué tiene que pasar para que la unidad del peronismo sea algo más que palabras y sea realmente una alternativa seria de cara a 2019?

-Hay que sacarse de encima a los tipos que piensan distinto. La Cámpora no es peronismo, así como los menemistas no peronistas. Lo que hay que recuperar es el Movimiento nacional, con pedazos del peronismo, el radicalismo y el progresismo. Todo lo otro ya fue. Por caso, el kirchnerismo ni siquiera llegó a existir. El peronismo debe recuperar su identidad, y dejar atrás la etapa de Menem, Kirchner y Cristina.

-¿Con eso alcanza para llegar a 2019?

-Sí se llega. No se llega con Cristina. Si ella no se baja no hay chances.

-Pero Cristina tiene 30 puntos, es la dirigente peronista que más votos tiene...

-Sí, tiene 30 pero le faltan 60. Menem le ganó a Kirchner en 2003 y después no le alcanzó. Este sería un casi similar. ¿Querés ser oposición? Macanudo. ¿Querés ser Gobierno? Sacate de encima a Cristina. Espanta dos votos por cada uno que logra.

-¿Qué otro opositor junta esos votos que espanta Cristina?

-Pichetto (Miguel Ángel) es un buen candidato. Estamos en la etapa de las ideas y no de las fotos.

-¿Esos 30 puntos de CFK van a trasladarse a Cristina en caso que esta se corra de una eventual candidatura?

-No sé, no me especializo en decadencia, o sea no me especializo ni en Menem, ni en Cristina. Lo que fue, fue; dejémonos de joder.

-¿Se los imagina a Pichetto, Massa, Randazzo todos juntos de cara a las próximas presidenciales?

-A Randazzo no lo quiero ni ver, es gorila. La Argentina fabricaba aviones y Randazzo importó durmientes. Increíble.

- ¿Más allá de Cristina, hay algún kirchnerista con chances? Kicillof, por ejemplo...

-Sí, tiene chances, en el Partido Comunista, que es donde tiene que estar. ¿Qué va a hacer con nosotros? Tenemos a Lavagna, Remes Lenicov, Aldo Pignanelli; para qué queremos el cachivache este.

-Ese es el mejor equipo, según usted, el de Massa, pero la gente no lo vota...

-A Menem la gente no lo votaba y duró diez años. A Kirchner tampoco lo iba a votar la gente en la previa de 2003. Dejémonos de joder.