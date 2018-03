PROVINCIA

Stolbizer deshoja la margarita: se aleja de Massa, ¿se acerca a Vidal?

La ex diputada Margarita Stolbizer, todavía aliada de Sergio Massa, se aleja cada vez más de lo que fue el armado electoral "Un País", pero llamativamente, a través de una simple frase, parece acercarse al oficialismo que en la Provincia conduce María Eugenia Stolbizer.

Fue en su paso por Olavarría, ciudad a la que se acercó para ver jugar a su hijo Nicolás Laprovitola, el base de la selección argentina de basquet, que diputa el clasificatorio americano para el mundial de China. “Estoy convencida de que estamos mejor que hace cuatro años atrás”, dijo la uno del GEN, sin vueltas.

Por supuesto, también tuvo palabras críticas para con la gestión Macri, pero esa frase, sobre todo teniendo en cuenta su cada vez más fría relación con Massa y el resto de los renovadores, sin dudas quedó como una especie de mimo para Cambiemos, espacio que en varias oportunidades la invitó a ser parte.

"Quienes ganaron, llegaron diciendo que tenían el mejor equipo de la historia y todos lo creímos. Ellos mismos dijeron que traerían inversiones y lo cierto es que los problemas no se resuelven y esto trae consecuencias sociales”, sostuvo la ex legisladora, remarcando que en algún momento creyó en el oficialismo.

En lo concerniente a Massa, tal como publicó Infoeme, resaltó que "nosotros conformamos un frente electoral el año pasado y como son las alianzas electorales, para fines electorales, y así fue, no tenemos un matrimonio indisoluble con Massa que tiene que durar toda la vida".

"Es cierto que construimos un acuerdo político con Sergio y no renegamos de lo que hemos hecho, justamente en lo que insistimos es en que Argentina necesita una política distinta a la polarización entre tener que elegir a los que están haciendo las cosas mal en el gobierno o a quienes las hicieron peor antes”, agregó luego, como para no quedar muy pegada.

Y más tarde, llegó la frase: “Estoy convencida que estamos mejor hoy que hace cuatro años atrás con el Kirchnerismo pero quedan demasiadas cosas por resolver, el Gobierno instala una polarización que sólo les sirve a ellos en términos electorales y no a los argentinos. Nosotros intentamos proponer el año pasado una alternativa intermedia, nos merecemos un mejor gobierno”, completó.

Tarde o temprano el massismo se ligará al peronismo y así encarará las elecciones de 2019, quizá, pegado al kirchnerismo. Stolbizer tiene en claro que ahí no tiene lugar. Por eso es que dijo ver una “suerte de implosión" en el Frente Renovador luego de la foto de Solá y Arroyo con peronistas y kirchneristas.

"No participo de las discusiones que ellos tienen, pero me imagino que sí, que hay una suerte de implosión, que la semana pasada quedó bastante clara cuando los dos (Felipe Solá y Daniel Arroyo) que iban a la reunión por la unidad del peronismo tuvieron que salir a decir 'ojo que nosotros no comprometemos al resto'", analizó en diálogo con FM Milenium.

"La verdad es que no quiero que vuelvan esos señores de la foto (los organizadores del último encuentro peronista) comandados por la señora Cristina. La verdad es que aspiro a una fuerza política moderna, y me parece que Massa está en condiciones de formar parte de eso", remarcó Margarita con un dejo de esperanza.

Sin embargo, los propios integrantes del massismo la ven más afuera que adentro. El jefe comunal de Florentino Ameghino, Alexis Guerrera, uno de los varios que quiere que el peronismo vaya unido, le dijo a La Tecla.info que "interpreto por sus declaraciones que ella (Stolbizer) no sería parte del espacio si el Frente Renovador se sumara a un armado más grande con fuerte presencia Justicialista".

Un País está casi roto y para 2019 falta un rato. ¿Puede Stolbizer sumarse al oficialismo? Sí, puede. Sobre todo si se tiene en cuenta que muy probablemente deje de contar con Massa. Otra de las posibilidades es la conformación de un nuevo progresismo que junte también a radicales descontentos con Cambiemos, como es el caso de Ricardo Alfonsín.

"Le vamos a pedir que siga apoyándonos como lo hizo hasta ahora, tanto en la Legislatura como en los proyectos que tenemos de gobierno. Es una mujer valiosa que María Eugenia considera un montón", decía después de las legislativas el Jefe de Gabinete, Federico Salvai, sobre la relación que mantendrían con Stolbizer.

La propia ex candidata a senadora por 1País manifestó tras su tercer puesto electoral su "aprecio" por la gobernadora, aunque descartó un eventual acercamiento a la administración que encabeza la dirigente de Cambiemos, al asegurar que no busca "trabajo" ni está "detrás de ningún cargo".

"Siempre dije que considero a la gobernadora muy valiosa; es una persona a la que aprecio mucho y creo que ella está dando una gran batalla" en la Provincia, ponderó la diputada nacional, pero al recordar que siempre fue "crítica" de la gestión de Vidal, aseveró: "Yo no podría formar parte ni del kirchnerismo ni del Gobierno actual porque tengo diferencias".

"Las diferencias están para ser zanjadas", y nunca digas nunca", señaló ante la Tecla un ex radical actualmente enojado con la administración Cambiemos. El hombre conoce mucho a Margarita y no descarta nada. Reitera el "nunca digas, nunca" y a modo de chiste (o no) se pregunta: "qué te parece la fórmula Vidal-Stolbizer para 2019".