APERTURA

Ningún Kirchner en el discurso de Mauricio Macri ante la Asamblea Legislativa

La ex presidente de la Nación, senadora en funciones, no está en la Ciudad de Buenos Aires. Máximo Kirchner, en cambio, tiene un historial de ausencias. ¿Y Alicia Kirchner?

Ni Cristina Fernández de Kirchner, ni Máximo Kirchner, ni Alicia Kirchner. Mauricio Macri encabezará este jueves la apertura de sesiones ordinarias sin la presencia de ninguno de los dirigentes que supieron gobernar la década anterior.La ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y actual senadora por la provincia de Buenos Aires viajó a Santa Cruz. Desde su entorno dejaron deslizar que no pretende opacar el discurso del actual Presidente.CFK partió el sábado para la provincia patagónica, luego de almorzar junto al ex presidente de Paraguay, Fernando Lugo, el ex embajador Eduardo Valdés, y su ex compañero de fórmula, Jorge Taiana. El viaje responde, además, a una fecha especial: el domingo 25 se conmemoró un nuevo natalicio de Néstor Kirchner.Por otro lado, Máximo Kirchner, diputado nacional por Santa Cruz, no estuvo presente en las anteriores aperturas que realizó Macri. En 2016, el líder de La Cámpora estuvo junto a su tía, Alicia Kirchner, la ex ministra de Desarrollo Social, que gobierna Santa Cruz. En tanto, en 2017 si estuvo en el Congreso pero prefirió no bajar.Según trascendió, tampoco está previsto que asista Alicia Kirchner, que también, como el resto de los gobernadores, tiene su propia apertura. Sin embargo, en los cálculos de la Casa Rosada, son doce los mandatarios provinciales que estarán presentes.