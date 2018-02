PUNTO DE PARTIDA

Reforma Judicial y obra pública, los ejes del discurso de la Gobernadora ante la Legislatura

María Eugenia Vidal abrirá mañana el periodo de sesiones ordinarias en la Provincia. Menos discrecionalidad a los jueces para excarcelar, agilización de trámites y participación privada en obras y reforma al régimen jubilatorio docente estarán presentes en su mensaje.

disminuir el poder discrecional de los jueces para otorgar beneficios carcelarios

agilización en el trámite de las obras y habilitar el esquema de participación privada (PPP)

El año legislativo en la provincia de Buenos Aires dará inicio mañana, cuando la gobernadoraabra oficialmente el período de sesiones ordinarias 2018, con un discurso que será breve como de costumbre, una declaración de principios e intenciones.En la Asamblea, que dará comienzo a las 18, la mandataria provincial recorrerá algunos de ejes troncales de su acción de gobierno para este año, con dos temas en los que pondrá especialmente el acento.Uno de ellos será, como ya adelantó La Tecla, el de laque, entre otras cosas, se proponea los reclusos. Se trata, sin dudas, de una medida basada en el clamor de buena parte de la sociedad.El otro tema prioritario para el Ejecutivo es el de laa, para lo cual anunciará un drástico cambio en la Ley, para permitir unaen los procesos de obra pública, teniendo para este tipo de emprendimientos -como rutas o puertos- el recurso del endeudamiento.De acuerdo a lo que pudo averiguar La Tecla, no faltará alguna alusión al conflicto con los docentes, que hoy volvieron a rechazar la oferta oficial en la negociación paritaria (15% de aumento en tres tramos, plus de hasta 6.000 pesos por presentismo y pisibilidad de revisión -sin certeza- en octubre por inflación) y el viernes podrían decidir no comenzar las clases el próximo 5 de este mes.No sólo se espera que Vidal se refiera en tono crítico al elevado ausentismo que ya varios funcionarios vinieron denunciando, sino también a la modificación en el régimen jubilatorio de los maestros, para equipararlo con otros gremios de la administración pública. Una avanzada de estos cambios ya se observó con la reforma al régimen de los retirados del Banco Provincia, situación que -según el Ejecutivo- se repite entre los docentes, que en algunos casos se jubilan a los 50 años.Se espera, además, que omita temas que generan polémica y división en la sociedad y que se instalaron a nivel nacional, como el de la despenalización del aborto o el cobro de tasas a los extranjeros en el sistema sanitario.