NUEVO FRENTE JUDICIAL

Hugo y Pablo Moyano, imputados en causa por lavado de dinero

La fiscal federal de Quilmes Silvia Caballo abrió una investigación a partir de las declaraciones del líder barra "Bebote Álvarez" sobre presuntas inrregularidades en el manejo de fondos del club Indepediente. La constructora de su mujer y la venta de futbolistas en la mira.

Los dirigentes del sindicato de Camioneros,, fueron imputados en una causa por, que también conducen, a partir de las declaraciones del líder de la barra “La, que dictaminó la medida, abrió la investigación, que se desprende del expediente que tramita en la Justicia de Lomas de Zamora en el que Álvarez comprometió a Moyano. Este nuevo expediente está en manos del juez federal de Quilmes,, quien también tiene la causa por la que está detenido el "Pata" Medina.A mediados de diciembre, Álvarez –que está detenido– amplió su declaración indagatoria en la causa que tiene en sus manos el juez Gabriel Vitale por asociación ilícita en la entidad deportiva.Allí dio cuenta de aparentes maniobras de lavado que fueron tomadas por la fiscal.Según Álvarez, la, se puede leer en el escrito de imputación. Entre otros hechos, según informa Clarín, se establece una vinculación de esos manejos con la firma Aconra S.A., perteneciente a la mujer del ex jefe de la CGT.Según la declaración del líder barra, el pope sindical “le sacó todo el hormigón” a la empresa Loma Negra para terminar un sector de la cancha, a la empresa “Garbarino” televisores y equipos de aire acondicionado y a otra firma (que puede tratarse de “Kalciyan SA”), vidrios para los palcos Bochini. Dijo que la deuda le significó al club 49 millones de pesos.Por otro lado, “. Desde allí, los recursos se giraban a una mesa de dinero, que controlaba Pablo Moyano, líder de los camioneros y actual vicepresidente primero del club. En el expediente aparece que la plata era puesta así a trabajar en el circuito financiero, cuyas ganancias no eran declaradas.Con esta causa, Moyano queda involucrado, aunque con distinto grado de responsabilidad y por distintos delitos. En medio del frente judicial abierto, Moyano había contraatacado ayer. Su abogado y el ex legislador Gustavo Vera presentaron una denuncia por enriquecimiento ilícito contra Graciela Ocaña, una de las más férreas críticas del camionero.