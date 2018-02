PARITARIAS

Cómo es el plus por presentismo que la Provincia ofrece a los docentes

Decidido a reducir el déficit, la Provincia quiere acortar la cantidad de suplencias. La gestión de María Eugenia Vidal les propone 6 mil pesos anuales.En el medio, los paros. El detalle de la fórmula.

El gobierno bonaerense adoptó una férrea postura en la discusión por el presentismo docente

que volvió a poner sobre la mesa este miércoles, pese al rechazo firme que han dado los diferentes dirigentes que integran el Frente Gremial Docente.



El plus por presentismo puede llegar a $6.000 en el año adicionales. Se trata de una suma bimestral que se acredita con la asistencia de cada docente durante ese período.



Si el o la docente no registra falta en dos meses consecutivos, recibirá $1000 bimestrales. En cambio, si registra una sola falta en ese período, recibirá $750. A su vez, si tuvo dos faltas, se le pagará $500 pesos en el bimestre. Si supera esa cantidad de faltas, no recibirá nada.



La discusión por presentismo figura desde hace tiempo en la agenda del Gobierno. En 2017 se otorgaron 117.343 suplencias por mes, un 17% de ausentismo que la Provincia busca acortar. Según trascendió, esa cantidad le insumió a la Provincia “19 mil millones”.



El subsecretario de Educación, Sergio Siciliano, sostuvo se trata de una cuestión para mejorar la "calidad educativa". "Sabemos que no es lo mismo tener tres maestras, tres profesoras durante un año, que tener uno solo, que tener horas libres y perder la continuidad en el aprendizaje en la secundaria".



Para los sindicatos, en cambio la medida no resiste el menor análisis. "Constituye una práctica desleal porque está orientado a incentivar a que los docentes no hagan paro y además se castiga a los docentes que se enferman, por ejemplo un docente que tiene un cáncer y que tiene que hacer un tratamiento se lo descuenta. Una cuestión inhumana", enfatizó Roberto Baradel, titular de SUTEBA a Cadena Río.