PARITARIAS

El gobierno agregó revisión en octubre pero no convenció a los docentes, que deciden en asamblea

Los representantes del Gobierno provincial mantuvieron su propuesta de 15% de incremento salarial, aunque sumaron crear una comisión de revisión en octubre. Los gremios habían planteado un mínimo de aumento cercano al 20 por ciento. El viernes se realizarán asambleas para decidir si el 5 empiezan las clases.

aumento salarial del 15%; reconocimiento anual por presentismo 2018 de hasta $6.000 por año y la inclusión de cláusula de revisión para monitorear la inflación en octubre.

el salario promedio pasaría de $24.659 a $28.358, mientras que el salario de un maestro ingresante (sólo lo cobran el 1% de los docentes) pasa de $12.500 a $14.375.

En el marco de la negociación paritaria con los gremios docentes, los representantes del Ejecutivo bonaerense ofrecieron otra vez unEn tal sentido, propusieron la creación de una comisión que establezca los mecanismos de compensación antes del 31 de diciembre, según la inflación que mide y difunde el INDEC.Con esta propuesta,La dirigente de FEB,, señaló que. No obstante, cuestionó que en tres reuniones haya habido "la misma propuesta" y recalcó el rechazo hacia el ofrecimiento.por parte del Gobierno. Petrocini enfatizó que llegada la instancia se da "un conflicto" por las estimaciones diferentes que tiene cada una de las partes en cuanto a la evolución del pode adquisitivo.Petrocini recalcó que “en estos momentos están reunidas las bases en cada distrito, haciendo asambleas, reuniones de delegados, plenarios, analizando la oferta de hoy y conformando un mandato para el Congreso Extraordinario de este viernes”."No hubo modificación de la propuesta, excepto la cláusula de revisión: la misma que no cumplieron en el 2016. Por eso, estamos pidiendo una cláusula gatillo, de activación automática. Si confían en el número que están dando y están seguros de que la inflación no va a superar el 15%, ¿cuál es el problema? Saben que lo va a superar y quieren bajarnos el salario a los Docentes. Es una vergüenza que nos ofrezcan por tercera vez lo mismo: un aumento de $625 que no alcanza ni para pagar la boleta de luz”, explicó(SUTEBA) a la salida del encuentro.Como informó La Tecla.info, el Secretario General de Udocba, M, ya habia asegurado que esperaban una buena oferta, que, afirmó.Vale recordar que en el anterior encuentro paritario, los seis gremios docentes (Amet, Feb, Sadop, Suteba, Uda y Udocba) rechazaron una oferta del 15 por ciento en tres cuotas y sin cláusula gatillo, que incluía también un plus por presentismo que podía alcanzar hasta los 6 mil pesos por año para aquellos que nunca se ausentaran.Por su parte, el dirigente de ATE,, no se mostraba demasiado optimista al ingresar, alentando una leve esperanza de que haya una oferta superadora queDesde el Gobierno recordaron que el sistema educativo de la provincia tiene 16.000 escuelas de nivel inicial, primario y secundario; 282.000 docentes y 80.000 auxiliares y 4,7 millones de alumnos de todos los niveles (3,2 millones en Escuelas Públicas y 1,5 millones en Escuelas Privadas con subvención estatal).