ELECCIONES

Los bonaerenses que buscan banca en Italia

El 4 de marzo se elegirán diputados y senadores en el país europeo. En Argentina pueden votar 700 mil personas. Todos los partidos, todos los candidatos de la Provincia. Mano a mano con el cónsul Iacopo Foti.

La gente se acerca al consulado de Italia en La Plata y deja su voto en los buzones del Correo Argentino. Se eligen diputados y senadores en el Parlamento del país europeo. Y varios de los que representarán a los italianos, y que viven en Sudamérica, son argentinos. Entre estos, una decena de bonaerenses. De Mar del Plata, de Junín, de La Plata y de La Matanza , entre otros distritos.

Todos quieren tener la chance de radicarse en su madre tierra y legislar para los uruguayos, argentinos y brasileños que también son ciudadanos italianos. Quiénes son y a qué se dedican.

Además, en un mano a mano con La Tecla , el cónsul italiano en la capital provincial, Iacopo Foti, explica la totalidad de los detalles necesarios para comprender los comicios, en este caso, italoargentinos. Por supuesto, sin inclinarse por ningún candidato. Por qué se vota, dónde y cómo. Pase y vea.

-¿Qué significan las elecciones legislativas italianas en nuestro país?

-Las elecciones generales se llevan a cabo para renovar todas las bancas del Parlamento italiano y elegir el nuevo Gobierno. Se trata de un momento trascendental para la vida política de Italia, y que incumbe también a los italianos residentes en el exterior, ya que tienen la posibilidad de participar de los comicios, como de hecho lo están haciendo. En la repartición electoral “América Latina Meridional”, que incluye Argentina, Brasil, Uruguay, y otros países de Sudamérica, como Ecuador, se vota para elegir a cuatro diputados y a dos senadores.

-¿Cuántas personas pueden votar en nuestro país?

-En Argentina tienen la posibilidad de votar casi 700 mil ciudadanos residentes e inscriptos en el padrón electoral.

-¿Y en la Provincia ?

-En lo que respecta al Consulado de La Plata , hay unas 70 mil personas en condiciones de votar. Y en la Provincia votan unas 300 mil personas, aproximadamente.

-¿Cómo se vota?

-En el exterior se vota por correspondencia, y el proceso concluye un par de días antes que en Italia. Desde hace un par de semanas, el Correo Argentino entrega a los ciudadanos italianos el sobre que contiene el material electoral y la información necesaria para emitir el voto. Estos se entregan de manera personal. En caso de que el ciudadano no se encuentre en su casa en el momento de la entrega (el domicilio es el que se declaró en el Consulado), el cartero dejará un aviso que le permitirá al elector retirar el sobre durante tres días sucesivos en la Oficina Postal que se le indique. Luego de ese período, el sobre va a parar al Consulado.

-¿Hasta cuándo se puede votar?

-La fecha límite para votar es el 1° de marzo, a las 16 horas, y serán considerados válidos los votos que lleguen al Consulado dentro de ese plazo. Por supuesto, los que viven un poco más lejos deben tener esto en cuenta y enviar el sobre con algunos días más de anticipación. Los sobres ya tienen la respuesta postal paga, de modo que es suficiente con depositarlos en cualquier buzón de Correo Argentino sin tener que pagar nada. Los que viven en La Plata también pueden depositar los sobres en los buzones instalados en el Consulado (48 N° 869) entre las 8.30 y las 16.30.