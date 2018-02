IRONíA EN LAS REDES

Aparecen las canciones de cancha favorables a Macri: "Mauri, mi buen amigo..."

Las redes sociales dan para todo, de eso no hay duda. Incluso, para inventar canciones de cancha favorables al presidente de la Nación. Por supuesto, en todos los casos predomina la ironía, aunque más de un fanático del Pro se entusiasmó con las insólitas letras.

La movida se originó cuando el uno de los arbitros (SASDRA), Guillermo Marconi, dijo que se estaba analizando la posibilidad de suspender los partidos en los que se entone el hit "Mauricio Macri, la puta que te parió", ya que podría tratarse de "un caso de discriminación". Después, con el correr de las horas, esto quedó en la nada.Por supuesto, además de los irónicos cánticos que apoyan al ex presidente de Boca Juniors y ex jefe de Gobierno porteño, también las redes se llenaron de memes e insultos contra el Gobierno, siendo entre estos últimos el más popular "Mauricio macri, la p... que te parió"."Mauri, mi buen amigo; me caen mal esos que te dicen felino; te alentaremos y sin parar, metiendo bala como el héroe Chocobar", dice la letra que más "me gustas" consiguió y que tal como se puede distinguir con facilidad, lleva el ritmo del clásico "Boby, mi buen amigo, este verano no podrás venir conmigo".La letra del tema se completa así: "No me importan los papeles, los que son de Panamá; vos seguí cerrando escuelas con la Leona Vidal".En tanto, antes de ayer, la revista Barcelona, realizó un montaje de lo que sería la tribuna de Boca Juniors, en donde se pueden ver cuatro banderas que unidas forman la frase "Mauricio Macri, te queremos como sos", la cual reemplazaría a "Mauricio Macri, la p... que te parió".Es importante señalar que en el Gobierno insisten en que parte del kirchnerismo está detrás de parte de los insultos, pues en la Rosada consideran que los cantos en las canchas de San Lorenzo e Independiente fueron motivados por "la política".Por caso, el diputado radical por Tucumán José Cano consideró que los episodios estuvieron "orquestados" por los seguidores de Cristina Fernández. "Están claramente orquestados por el kirchnerismo que no quiere que a este Gobierno le vaya bien", dijo en declaraciones a FM La Patriada.Palabras van, palabras vienen, cánticos van, cánticos vienen; las estrofas anti Macri se convirtieron en un hit que se repite fin de semana a fin de semana en las diferentes canchas del fútbol argentino, entre ellas la de Gimnasia, la de Central, la de Huracán y la de Independiente.¿Habrás más estadios que sumen a la movida el finde que viene? ¿Habrá más letras que defiendan al líder amarillo en Twitter y Facebook? Seguramente sí. Si hay algo que comparten el fútbol y la política argentina es la inventiva y la originalidad, más allá de que estén o no relacionadas en este caso particular.