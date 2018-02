HORAS CRUCIALES

Tercer encuentro entre la Provincia y los docentes: si no mejora la oferta "no arrancan las clases"

A las 12 en la sede del ministerio de Economía se llevará a cabo la tercera reunión entre la Provincia y los gremios docentes. ¿Será la vencida? En caso de no haber acuerdo, como en los dos cónclaves anteriores, desde Udocba aseguran que "el lunes no empiezan las clases".

El Secretario General de Udocba, Miguel Díaz, aseguró que esperan que haya una buena oferta que “contemple una cláusula gatillo, que es tan necesaria por la inflación galopante que hay desde 2017 y un aumento salarial en serio, no en tres tramos”, entre otras cosas.Por el contrario, el uno de uno de los sindicatos más chicos que integran el Frente Gremial Docente aseguró que se irá directamente al paro, por lo que el lunes no arrancaría el ciclo lectivo. "Si no arreglamos nada, sino no hay acuerdo, entonces es fija, se hará paro", afirmó Díaz.En tanto, la secretaria General Adjunta de Suteba, Silvia Almazán, dijo que "tenemos en el horizonte el 5 de marzo, pero para el inicio del ciclo lectivo no alcanza con la voluntad de los docentes. Se necesita de la decisión política de la gobernadora Vidal que es quien tiene que plantear políticas públicas activas y financiamiento para el sistema educativo".Vale recordar que en el anterior encuentro paritario, los seis gremios docentes (Amet, Feb, Sadop, Suteba, Uda y Udocba) rechazaron una oferta del 15 por ciento en tres cuotas y sin cláusula gatillo, que incluía también un plus por presentismo que podía alcanzar hasta los 6 mil pesos por año para aquellos que nunca se ausentaran.Del lado de la Provincia, quien tomó la palabra fue el ministro de Trabajo, Marcelo Villegas. En diálogo con Cadena Río dijo que "se instala, a veces de buena fe y a veces no de buena fe, que la Provincia, con el acuerdo fiscal y el Fondo del Conurbano, pasa por una situación de holgura y no es real. No hay ninguna holgura, seguimos con déficit fiscal", destacó.El funcionario aseveró a su vez que tienen "instrucciones de la gobernadora Vidal de buscar herramientas y mecanismos para presentar una propuesta superadora", aunque insistiendo en que "el 15 por ciento es la mejor oferta que podemos cumplir con los docentes". Eso sí, la claúsula gatillo, por ahora está totalmente descartada.