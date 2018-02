PARTARIAS MUNICIPALES

El massimo rompe el chanchito y se rebela contra las pautas del Gobierno provincial

Los intendentes del Frente Renovador acuerdan otorgar aumentos cercanos al 20% y cláusula gatillo. La jugada tiene su riesgo: podría dejarlos en offside con relación al Pacto Fiscal.

Definidas en términos laborales como una comisión de carácter especial formada por empresas y trabajadores, las paritarias buscan generar un acuerdo sobre diversos aspectos de la relación laboral, como la fijación del salario mínimo o las horas a trabajar por jornada. Su objetivo: actualizar los convenios colectivos que rigen los vínculos o solucionar eventuales conflictos, como es el caso de una huelga.El inicio del año político vuelve a encontrar a los actores de las negociaciones municipales en tribunas enfrentadas: unos -los intendentes-, buscando que los números les cierren, y otros -los trabajadores-, en un intento por mantener su poder adquisitivo ante la indomable inflación.Empeñada en “cuidar el mango”, la provincia de Buenos Aires marcó la cancha al momento de negociar con los docentes: 15% de aumento salarial y nada de cláusula gatillo, una línea que también bajó el presidente Mauricio Macri desde el orden nacional. En el otro extremo, algunos jefes comunales K, que realizaron ofrecimientos que superan, incluso, el 30% de incremento para el año 2018.Caminando por la calle del medio, diez municipios que responden al Frente Renovador acordaron ofertas que van del 15 al 20 por ciento, con la inclusión de cláusulas de revisión cuando los salarios se retrasen en su carrera contra la subida de precios.La decisión del massismo a nivel municipal es observada con atención por el gobierno de María Eugenia Vidal. “Lo que quieren es consolidar el voto en los distritos”, aventuró un funcionario oficialista.La decisión de los intendentes, en todo caso, podría volvérseles en contra si el costo de tal concesión se eleva por encima de la inflación, lo que los pondría fuera del cumplimiento del Régimen de Responsabilidad Fiscal Municipal.La norma, votada en la Legislatura el 22 de diciembre, con las voluntades favorables del Frente Renovador, establece en su primer punto que “el gasto corriente no crezca más que la inflación; que sea constante en términos reales”.Así, cualquier desviación a raíz de estos aumentos en paritarias podría dejar al distrito sin la posibilidad de solicitar ayudas de emergencia a la Provincia.El alcalde Guillermo Britos recordó que el año pasado se otorgó un 47% de aumento salarial, quedando pendiente un reajuste del 20% para los primeros días de marzo. También hará valer la cláusula gatillo para corregir desviaciones hasta septiembre u octubre. “La austeridad no puede ser en base al salario del trabajador”, dijo el intendente. Britos recordó, además, que se hicieron recortes en secretarías, con personas que ocupan más de una, e incluso algunas que no fueron ocupadas por nadie.“Vamos a andar alrededor del 20% y pensamos poner la cláusula gatillo”, adelantó el intendente Germán di Césare, y añadió que “el año pasado arreglamos con los sindicatos el 23 y tenemos que pagar la diferencia por la inflación, que fue del 24.8”. Comentó además que la decisión es no perjudicar a los empleados y no la de contradecir a la Gobernadora, aclarando que todavía se está en plena discusión con los sindicatos. “Nos plantearon un número cercano al 28 o 30%, y desde ya que no podemos llegar a esos números”, afirmó el jefe comunal.Desde el Municipio aclararon que no existe la paritaria porque no cuentan con un sindicato de municipales. La política será parecida a la del año pasado: otorgar 3 o 4 puntos por encima de la paritaria docente, como referencia para los aumentos salariales. Así, si los maestros cerrasen en el 15%, alcanzarían cerca de los 20 puntos para 2018. Además, el secretario de Hacienda, Sebastián Calatayud, dijo a La Tecla que “en septiembre del año pasado se otorgó un15 por ciento de reajuste salarial y se duplicó el monto por presentismo para las categorías más bajas”.El intendente Javier Osuna es otro de los que se suman al “club del gatillo”, asegurando que aplicará esa cláusula cuando se siente a negociar con los sindicatos municipales. Tras adherir a la iniciativa massista de negociar aumentos de entre el 15 y el 20 por ciento, el jefe comunal dijo que el mecanismo de actualización según el índice de precios “permite garantizar el poder de compra promoviendo el acompañamiento de la inflación”. Desde el sector gremial esperan obtener algo más que la cifra mencionada.La intendenta Sandra Mayol aseguró que “en diciembre sacamos un proyecto de ordenanza para aumento del 30% (10 en marzo, 10 en junio y 10 en septiembre); por lo tanto estaremos por encima de lo que han propuesto el resto de mis colegas intendentes. Por eso no incluimos la cláusula gatillo. Ya hablamos con los sindicatos municipales y están de acuerdo, aunque siempre se pretende algo más”. Añadió Mayol: “Esto lo hablé con Sergio Massa y tiene que ver con reestructurar el salario de los municipales, que es muy bajo”.Los sindicatos municipales pidieron al intendente Facundo López una recomposición salarial del 29,5 por ciento. La cifra fue rechazada por el Ejecutivo necochense, que adujo no estar en condiciones de acercarse a ese monto. De acuerdo con los gremios, ese número no es antojadizo, sino que responde al nivel de incremento que el gobierno comunal dispuso para las tasas municipales. La negociación no está cerrada y el oficialismo se acogerá a la regla de todos los massistas: entre 15 y 20 por ciento de aumento con cláusula gatillo.“Todavía no comenzó la negociación”, aseguró el intendente Javier Gastón, quien aclaró que “quedó pendiente una actualización, que tenemos que hacer en marzo, de la cláusula gatillo del año pasado. Acordamos 11 y 10, ajustamos un punto por inflación y ahora tenemos que actualizar de octubre en adelante”. Las paritarias 2018 aún no comenzaron, aunque los sindicatos aseguran que pedirán algo más por los ajustes inflacionarios, que hasta fueron reconocidos por el propio Gobierno nacional.La administración del intendente Puglelli aún no tuvo contacto directo con los sindicatos, y tampoco conoce a ciencia cierta la demanda de los trabajadores. Desde el Ejecutivo aseguraron a La Tecla que “con seguridad estaremos en esa cifra, entre el 15 y el 20 por ciento para arrancar, pero todo se conversará. Igual, siempre solemos estar algún punto por encima de los demás”. Señalaron también que todos los años comienzan a dialogar en estas fechas, “para cerrar hacia marzo”.El intendente Luis Andreotti fue uno de los impulsores de la política salarial para el sector de los empleados municipales. Aún se negocia con los trabajadores la cifra del incremento, con una oferta de entre el 15 y el 20 por ciento por parte del municipio. Cabe recordar que en el mes de diciembre, los trabajadores municipales cobraron el último tramo del incremento dispuesto para 2017, que llevó la recomposición salarial hasta un 34 por ciento para todo el año pasado.Los gremios municipales de Tigre aseguran que el intendente Julio Zamora jamás los convocó a negociaciones colectivas, pese a una medida cautelar que les dio la derecha.“Siempre pedimos un 45 por ciento, para que nos den el 30”, dijeron a La Tecla. En concreto, la administración tigrense se ajustaría a la norma de 15-20 por ciento y actualización por inflación. Los gremios piden, además, el pase a planta de los más de 3.000 trabajadores con contratos temporales.