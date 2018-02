POLITICA Y SALUD

Los municipios y el balance de las residencias

El programa relanzado por el Ministerio de Salud provincial con el objetivo de resolver la falta de médicos en localidades del interior tuvo buenos resultados en las grandes ciudades y magros frutos en los distritos de menor población.

El Ministerio de Salud bonaerense rinde examen. A poco más de un año y medio del lanzamiento del programa “Quiero ser residente”, el Ejecutivo provincial comienza a recibir las devoluciones de los distintos municipios que se encolumnaron detrás de la iniciativa que tenía como objetivo resolver el déficit de especialistas médicos en ciudades del interior.Para tal fin, el gobierno que encabeza María Eugenia Vidal ofrecía -en consonancia con las gestiones comunales- vivienda, traslado, remuneración y, en algunos casos, hasta alimentación y vestimenta a médicos con intención de hacer patria y optar por hacer su residencia en distintas ciudades de siete de las doce regiones sanitarias provinciales.La propuesta, que fue presentada a mediados de octubre del 2016, funcionó a instancias de la gestión que supo encabezar la exministra de Salud Zulma Ortiz, y, tras su salida, quien tomó la posta fue Andrés Scarsi. Ahora, 16 meses después de su puesta en funcionamiento, desde los pagos chicos realizan observaciones y piden ajustar las clavijas en torno a su implementación.A priori, la primera gran queja estuvo basada en que “Quiero ser residente” sólo sirvió para los distritos grandes. En ese sentido fueron varias las voces que se alzaron desde el interior. Una de ellas corresponde al secretario de Salud de San Antonio de Areco, Juan Riera. “No tuvimos ningún postulante”, relató a La Tecla el funcionario municipal, al tiempo que especificó que “a pesar de que era una buena intención, no funcio-nó porque las residencias simbólicamente para los médicos están más jerarquizadas en centros de mayor complejidad; entonces, las que se ocuparon fueron en ciudades grandes con más especialidades y cargos”.Otro de los distritos anotados para recibir médicos y que no lograron una residencia fue Laprida. Allí, su alcalde, Alfredo Fisher, fue tajante: “No hemos tenido buenos resultado de algo que nos había generado buena expectativa”. Quien conduce el hospital municipal, Fernando Andreatta, fue más allá a la hora de dar explicaciones. “No pudimos incorporar ningún residente, estábamos orientados a médicos generalistas. El plan está muy bien pensado; me consta que la gestión de Zulma Ortiz le puso el cuerpo, pero creo que faltó una difusión que superara los medios académicos”, puntualizó.En Carlos Tejedor, otra de las ciudades que estaban en lista de espera para la llegada de médicos, bajaron los brazos. La respuesta brindada a este medio por el jefe comunal local, Raúl Sala, da cuenta de ello: “Fue una idea de Ortiz, pero no tomé más conocimiento respecto de si ese programa seguía en pie. Nos anotamos para recibir residentes, pero mi distrito no se adapta por la baja complejidad del hospital y la falta de recurso humano para tener uno”, señaló.Caso similar se replica a 180 kilómetros de distancia, en General Pinto. El secretario de Gestión y Administración Hospitalaria, Bruno Fiorini, aseguró que “urge que el programa instrumente los mecanismos ne-cesarios para que se garantice la figura del instructor de residente, caso contrario es muy difícil lograr que se colmen las expectativas”.Claro que no todas fueron malas experiencias. Desde Chacabuco, el intendente Víctor Aiola se mostró satisfecho por los resultados obtenidos en su municipio: “Nos fue bien. Nosotros tenemos la residencia de medicina general, y el apoyo que ha dado el ministerio de la Provincia es muy bueno”. Aun así, el chacabuquense llamó a profundizar la iniciativa con acciones que “sigan revalorizando la figura del residente”. Para eso le pidió más intervención a Scarsi y compañía.“El ministerio todavía permite que otras entidades, como asociaciones médicas o colegios, brinden la especialidad sin trabajar de forma activa, se debería regular las residencias o especializaciones que se hacen online”, dijo.Para Aiola, “eso desestima que muchos jóvenes hagan la guardia en una ambulancia, por lo tanto se debería trabajar para que todo aquel que quiera ser residente deba estar en un hospital por tres años”.