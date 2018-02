REFORMA

En sintonía con Nación, la Provincia insistirá con el voto electrónico para asegurarse 2019

A pesar de que el proyecto fracasó en el Congreso, el oficialismo bonaerense intentará avanzar con la reforma del sistema electoral. La nueva conformación de las cámaras le daría cierta ventaja. El objetivo final está puesto en las elecciones del próximo año.

Uno de los caballitos de batalla del discurso de Mauricio Macri a nivel nacional y, por decantación, de María Eugenia Vidal, es la modificación del sistema electoral e implementación del voto electrónico en todo el país.Así, todo parece indicar que en la provincia de Buenos Aires, la discusión se dará en el próximo año legislativo. Es que, conforme a lo recolectado por La Tecla, el senador por la Séptima sección electoral Dalton Jáuregui es quien lleva adelante la escritura del proyecto.En ese sentido, el hombre de Olavarría remarcó que avanzar en la puesta en funcionamiento del voto electrónico será un paso fundamental para “acercar el Estado a la ciudadanía”. Asimismo subrayó que “de esa forma, el Estado se ahorraría millones de pesos”.En la misma sintonía que la expresada por Mauricio Macri desde los días previos a los comicios que lo consolidaron como Presidente, la implementación del voto electrónico “evitaría la proliferación de punteros políticos y generaría una igualdad de oportunidades entre partidos políticos”, destacan desde la Provincia.Otro de los puntos de la defensa de la modificación electoral es la celeridad y la posibilidad de conocer los resultados en pocas horas “sin tener que esperar hasta horas de la madrugada por los guarismos”.El cambio en el sistema no solo se discutirá como una modernización del proceso electoral, sino que también formará parte del debate por las energías renovables y el fin del papel, justamente, para avanzar en el cuidado del medio ambiente.No obstante, el voto electrónico no será la única variable, el senador también informó que promocionará un proyecto para regular el financiamiento de las campañas políticas.Cabe recordar que la implementación del voto electrónico se trabó en la Cámara de Senadores de la Nación por decisión del bloque peronista. La principal objeción que tuvieron los gobernadores y senadores fue la utilización del chip para el recuento, al que consideran "vulnerable" y no garantiza la seguridad del voto.Sin embargo, el oficialismo bonaerense intentará avanzar con el proyecto este año, para que su puesta en marcha sea efectiva en los comicios de 2019, cuando Cambiemos deba revalidar, una vez más, su gestión.