BUEN ROLLO

Hola Mariu, te estamos llamando, queremos pactar

El intendente peronista Martín Insaurralde abogó por mantener canales de diálogo con Cambiemos y con los gobiernos de Vidal y Macri. Aunque aclaró que el PJ debe mantener su rol opositor. Junto a su par de Ituzaingó, Alberto Descalzo, participó del cierre de actividades deportivas.

La brecha entre dialoguistas y no dialoguistas sufre constantes aperturas, en medio de una etapa de definición por parte del justicialismo sobre cómo y quienes conducirán los destinos del Partido.Mientras algunos sectores quieren mantener una postura de franca oposición a las políticas oficiales, otros son partidarios de no dinamitar todos los puentes y tener una actitud positiva para negociar determinados temas.Alineado en el segundo pelotón y lejos de los posicionamientos más extremos de varios dirigentes e intendentes K, el jefe comunal de Lomas de Zamora,, volvió a reafirmarse en su idea y consideró quecon la gobernadora bonaerense,, y con el gobierno nacional para resolver los problemas de la gente.Acerca del rol del futuro del PJ de cara a las elecciones de 2019, el mandamás lomense insistió en su idea de mantener buenas relaciones y una actitud dialoguista con Cambiemos, sin resignar el rol opositor del partido., dijo en un video que se difundió a través de la cuenta de Facebook de su par de Ituzaingó, Alberto Descalzo.Ambos intendentes participaron del cierre de actividades deportivas en el distrito de Descalzo, de la que partició su esposa,-impartió una clase de Zumba- oportunidad en la que Insaurralde destacó queAunque no sorprende la buena sintonía de Insaurralde con el oficialismo, su declaración se produce a pocas horas del comienzo de la actividad legislativa 2018, mientras en la Legislatura los diferentes sectores pujan por el control de las comisiones.