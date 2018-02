El Bosque cantó Mauricio Macri, la p... que te parió: ¿El diputado de Cambiemos, también?

Sí, pese a que en el Gobierno no gusta nada, volvió a suceder. El hit del verano sonó en otro estadio, en este caso en la capital provincial, en el bosque platense, más precisamente en el estadio de Gimnasia y Esgrima La Plata. En la tribuna estaba el legislador oficialista Emiliano Balbín

TAMBIÉN SONÓ EN EL BOSQUE#SuperligaxFOX - El #AnguloFOX captó a los hinchas de Gimnasia cantando contra Mauricio Macri en el encuentro ante San Lorenzo. pic.twitter.com/GzegHbeCQJ — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 27 de febrero de 2018

Sucedió anoche, en el marco de la victoria del Lobo por 1 a 0 ante San Lorenzo del Almagro (gol de Facundo Pereyra), el equipo cuya hinchada fue el precursor del ya hitazo veraniego "Mauricio Macri, la puta que te parió".Uno de los datos de color de la noche tiene que ver con la presencia en las tribunas del diputado provincial Emiliano Balbin. ¿Habrá cantado contra el presidente? Todo indica que no, aunque de más está decir que al momento del cántico no se habrá sentido cómodo.¿Se habrá ido del estadio tal como hizo el ministro Rogelio Frigerio en River? Seguramente que no, pues el legislador, si así lo desea, puede aún pasar desapercibido entre la gente,. ya que su carrera política apenas está dando los primeros pasos.