RICARDO CASI

Corrupción Pro: "Macri va a lograr que Cristina quede como una simple arrebatadora de carteras"

La situación económica no mejora en el interior, y la provincia de Buenos Aires no es una excepción. Por eso es que los jefes comunales del peronismo ponen el grito en el cielo cada vez que pueden. Por supuesto, le apuntan al modelo macrista. En este caso, quien se queja es Ricardo Casi, mandamás de Colón, quien también habla de la "corrupción M".

Además de poner a la unidad del peronismo como el único camino que conduce a sacar de la casa Rosada a Cambiemos, el alcalde que jugó con Randazzo en los pasados comicios, señala sin tapujos que "el Gobierno está vacío de política" y que lo que se necesita es "recuperar la confianza de la gente"."Nosotros los intendentes tenemos contacto con el pueblo, nos encontramos con la gente en la calle toda la semana, y todos son reclamos. La gente reclama por trabajo, por los sueldos, porque la plata no le alcanza, porque los comercios cierran, porque las Pymes no acceden a financiamiento", agregó el mandamás PJ.Y destacó a su vez que "si nosotros no nos ponemos al frente de estos reclamos, ocupando el lugar opositor y haciéndonos escuchar, las cosas van a ir peor", e hizo hincapié en que "hay un grupo de intendentes del interior que estamos cuestionando el pacto fiscal y además buscando la posibilidad de juntarnos con la Gobernadora Vidal para poproner alguna modificación a esa perjudicial ley".Ya pensando en 2019 no se amilanó en lo más mínimo al decir que la idea de unir al peronismo tiene que ver con "la posibilidad de impedir que Macri sea reelecto en 2019", y en el mismo sentido, lejos de mostrase políticamente correcto, expresó: "yo no le deseo éxitos a este Gobierno".Más adelante sostuvo que el ciclo económico que pretende desarrollar el justicialismo "es todo lo contrario al que lleva adelante la administración Macri", y de cara a lo que viene, Casi dijo que si las cosas siguen así, "la herencia que va a dejar esta administración va a ser diez veces más complicada que la que dejó Cristina en 2015"."Tenemos que estar preparados para Gobernar, para formar cuadros, para trabajar en el territorio, así surgen los nuevos liderazgos -se envalentona el mandamás de la Segunda- y prosigue: "Y si no surgen tenemos que organizarnos; pues como decía el General Perón, la organización vence al tiempo".Por último, al volver a referirse al modelo Pro, el ex referente peronista dijo que "estos (por Macri y los suyos) han venido a vaciar la política y de esa manera están ganando una batalla cultural, a partir lo que les indican los Focus group o de las barbaridades que les dice que digan Durán Barba".Además, expresó que "parece que si no les contesta Cristina, nadie les sale al cruce, es una locura. Tenemos que poner en movimiento el Partido Justicialista y desde ahí empezar a expresarnos, ganar la calle y acompañar a aquellos que hoy están sufriendo las consecuenciass de un Gobierno de ricos para ricos".En el párrafo final, el jefe comunal de Colón no quiso dejar pasar por alto los casos del ya renunciado segundo de Marcos Peña, Valentín Díaz Guiligan y del ministro de Finanzas Luis Caputo y recalcó que "en lo que concierne a la corrupción, Macri va a lograr que Cristina quede como una simple arrebatadora de carteras".